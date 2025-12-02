Barcelona fa un viatge de novel·la a Guadalajara

Una pila de personatges literaris habiten Barcelona. Enfilant carrers i passejant per les places, l’Aloma de Rodoreda, l’Andrea de Laforet, la Natàlia de la Roig, o el Dídac i l’Alba del Pedrolo han sigut alguns de tants protagonistes que han segellat els seus destins a la ciutat. I aquesta nostra capital, tant a vessar d’històries, ara es prepara per ser-ne ella la protagonista. Ja està acabant de farcir la maleta per travessar l’Atlàntic, perquè Barcelona és enguany la ciutat convidada a la FIL de Guadalajara, una de les fires de llibres més importants del món, i la que més en llengua castellana. La invitació arriba just deu anys després que fos nomenada ciutat de la literatura per la UNESCO. En tot aquest temps, des de l’ajuntament s’ha estat treballant per continuar avançant en l’àmbit de les lletres i mantenir-se a l’alçada de ser l’única ciutat del món capital editorial de dues llengües.
Atendre un esdeveniment d’aquesta mida suposa un pas gegant en la projecció literària barcelonina, que es trobarà de ple en l’esdeveniment cultural més important de Llatinoamèrica i de la indústria editorial en llengua castellana. A la FIL hi van a parar 750 escriptors procedents de 49 països diferents i més de 2.000 segells editorials. La xifra més sorprenent és la d’assistència, que l’any passat va batre rècords i va superar els 900.000 visitants, que van poder participar en alguna de les més de 3.000 activitats que es programen.
Ara és Barcelona la que té l’oportunitat de mostrar a la resta del món el gran patrimoni literari que la configura i que l’ha configurat al llarg del temps. Són 60 els convidats d'honor d'aquesta edició, personalitats de l'escena literària que seran els representants de la ciutat durant l'esdeveniment. Entre ells s'hi troba Joan Manuel Serrat, Love of Lesbian, Rigoberta Bandini o Mushkaa, però sobretot un gran nombre d'escriptors i escriptores. La llista és extensíssima i molt completa, passant per novel·la, poesia i teatre. Sira Abenoza, Montse Albets, Vincenç Altaió, Kiko Amat, Rafael Argullol, Roger Bartra, Sergi Belbel, Fina Birulés, Xavier Bosch, Marta Buchaca, Núria Cadenes, Mireia Calafell, Maria Canelles, Oriol Canosa, Maite Carranza, Javier Cercas, Victoria Cirlot, Antoni Clapés, Álvaro Colomer, Jaume Copons, Miquel de Palol, Juana Dolores, Ferran Dordal Lalueza, Txell Feixas, Paulina Flores, Liliana Fortuny, Ferran Garcia Moreno, Mar García Puig, Begoña Gómez Urzaiz, Anna Gual, Ingrid Guardiola, Carlota Gurt, Mercè Ibarz, Pau Luque, Salvador Macip, Aurelio Major, Anna Manso, Andreu Martín, Pablo Martín Sánchez, Gabi Martínez, Ramon Mas, Xavier Mas Craviotto, Eduardo Mendoza, Josep Maria Miró, David Moragas, Alba Muñoz, Lluís Nacenta, Eduard Olesti, Bel Olid, Marta Orriols, Miqui Otero, Arià Paco, Anna Pazos, Josep Pedrals, Irene Pujadas, Adrià Pujol, Susanna Rafart, Pablo Raphael, Carme Riera, Elisabet Riera, Fer Rivas, Maria Carme Roca, Regina Rodríguez Sirvent, Gemma Ruiz, Marina Saez, Màrius Serra, Jordi Soler, Elisenda Solsona, Jaume Subirana, Carlota Subirós, Victòria Szpunberg, Adrià Targa, Colm Tóibín, Tina Vallès, Daniel Vázquez Sallés, Gabriel Ventura, Sergio Vila-Sanjuán, Laia Vilaseca, Juan Pablo Villalobos i Carlos Zanón.
A Barcelona li ha arribat l’hora d’ensenyar les raons per les quals ha estat escollida amb un reconeixement de tan gran tallatge. I, donar a conèixer com cuida i es compromet amb els llibres, les autores, els personatges i els llocs on es guarda i es desplega tota aquesta literatura. La xarxa de Biblioteques de la ciutat n’és un dels principals motius. Amb el Pla director de Biblioteques Barcelona 2030, que situa els drets culturals, com el de la lectura, l’escriptura i l’expressió oral, com drets fonamentals. La tasca que fan les biblioteques estimula aquests objectius. Es cuida que tant menuts com grans tinguin accés a llibres, amb un catàleg ampli i a l’ordre del dia. Organitza clubs de lectura d’accés gratuït i trobades entre autors i lectors. I, no oblidem que la García Márquez va ser guardonada com a millor biblioteca del món el 2023.
Barcelona és també la ciutat on la diada de Sant Jordi viu la seva màxima esplendor. La festa de les lletres per excel·lència vesteix la capital d’intercanvis literaris cada 23 d’abril i se’n fan ressò arreu del món. Però l’afany per la lectura no queda reclòs en un sol dia, i s’estén al llarg de l’any amb esdeveniments com Barcelona Poesia, la Fira del Llibre en català, BCNegra, Kosmopolis, Liternatura… Diverses maneres d’impulsar i donar suport al gremi d’editors i llibreters. I si tot això fos poca cosa, només cal parar atenció quan passeges, perquè arreu s’hi troben plaques literàries que ens recorden aquest amor a les lletres. O llocs com la Vil·la Joana que va acollir a Mn. Jacint Verdaguer, i on ara es fan residències d’escriptors.
I cal parlar també de Barcelona Llibres, el segell editorial de l’ajuntament que publica un extens ventall d’obres que són un reflex de la gran riquesa cultural i literària de la ciutat.A més, cal destacar les Beques Montserrat Roig i Carme Montoriol, incloses dins el programa de Beques Barcelona Crea, que fomenten la creació literària i el periodisme cultural. Igualment rellevant és la residència literària de Vil·la Joana, un espai privilegiat que acull escriptors i projectes creatius, reforçant el compromís de la ciutat amb la literatura i la promoció del talent.
Des de l’Ajuntament es busquen oportunitats com la que ara arriba amb la FIL. El viatge cap a Guadalajara ha suposat una major traducció de llibres catalans al castellà, de manera que noms locals seran coneguts més enllà de les fronteres catalanes. Es tracta de posar en valor la creació literària catalana, sigui contemporània o anterior a les nostres generacions. Tenim un patrimoni literari ric i de qualitat, i ser convidats a la FIL recompensa els esforços que s’han fet des de la ciutat, les polítiques culturals que la regeixen i des d’institucions com l’ICUB per vetllar sempre per aquesta faceta.
La FIL significa estar al punt de mira en el millor dels sentits. Aprendre, però també ensenyar. Meravellar-se, però també anar a meravellar. I sobretot, compartir. Compartir la qualitat artística i cultural de la qual gaudim. Perquè ser ciutat de la literatura implica continuar dient sí a cuidar biblioteques, autores, llibreters, segells editorials, lectors, traductores, polítics culturals i tota la xarxa que s’encarrega de posar les paraules al nostre abast. Hola, Guadalajara, Barcelona ja arriba.