¿T'imagines nedar en una piscina davant del mar? ¿I que, mentre fas braçades, el sol et toca la pell i veus el blau de l'aigua, de la platja i del cel? La Barceloneta té un paradís: el Club Natació Barcelona. Fundat el 1907, és un club històric amb una manera particular de ser: amb un aire familiar, agradable i proper, és un lloc on anar a fer salut, és a dir, a cuidar el cos, però també és un lloc per relaxar-se, per fer-se el regal de desconnectar.
Amb 34.000 metres quadrats d'instal·lacions, compta amb diverses piscines: una d'aigua salada (s’omple amb aigua de mar fresca i renovada), una altra d'exterior totalment climatitzada, una recreativa, una de cinquanta metres, una de salts i una per a nadons. A més a més, tenen una platja privada amb sortida directa al Passeig Marítim, pistes de pàdel, esquaix i frontó. I si vols anar al gimnàs, hi ha una sala fitness immensa i totalment renovada perquè puguis fer cinta, bicicleta, peses o el que vulguis. També hi ha des de serveis d’entrenament personal fins a més de 140 activitats dirigides, a banda de saunes. I perquè la teva experiència sigui agradable des del primer moment, t'ofereixen totes les facilitats: des de pàrquing privat, fins a un restaurant on pots esmorzar abans de començar, o fer un bon dinar. D'altra banda, hi ha diverses sales amb sofàs perquè tant puguis teletreballar amb l'ordinador com relaxar-te davant del Mediterrani. És a dir, que tant hi pots estar una estona com passar-hi el dia sencer.
