A Catorze treballem cada dia per construir una plataforma cultural i literària en català i de qualitat. Ho fem des del convenciment que per ampliar la literatura catalana, fent-la arribar a nous lectors i creant nous consumidors culturals en la nostra llengua, no cal fer literatura més fàcil, sinó literatura més bona. I ho fem, de passada, professionalitzant l'escriptura en català, publicant periòdicament tant escriptors de renom i trajectòria consolidada com veus joves i inèdites que troben a Catorze l’oportunitat de donar-se a conèixer en un context de qualitat.
Fa dotze anys que ens hi dediquem i ens en sortim prou bé: des del 2016, cada any hem estat líders en audiència al sector cultural i literari català, i cada mes acollim prop d'un milió de lectures de contingut literari. Ens omple d'orgull que cada cop aquesta comunitat sigui cada cop més gran i ens encanta rebre cada dia missatges de persones interessades a publicar a Catorze. Però no tenim temps de llegir ni de respondre a tothom, i per això us expliquem en aquesta peça de quines tres maneres es pot acabar publicant a Catorze.
1. Tallers d'escriptura. Aquesta és la via que ens permet incorporar col·laboradors més habitualment. Des que vam néixer, a Catorze oferim tallers d'escriptura. Hi han passat uns dos mil alumnes al llarg dels anys, i a molts els hem publicat posteriorment algun escrit a la cambra col·lectiva "Taller d'escriptura". I uns quants han obtingut després una cambra pròpia. Han començat a publicar a Catorze després de passar per un taller d'escriptura de Catorze Gemma Ventura, Maria Climent, Sandra Freijomil, Jenn Díaz, Marta Nadal...
2. Premi Literari Catorze. Des del 2023, a Catorze convoquem de forma bianual a principis de novembre el Premi Literari Catorze, que ens permet estendre a tothom dels Països Catalans l'oportunitat de guanyar-se una cambra pròpia a Catorze (o de publicar un escrit a Catorze en qualitat de finalista). El premi ens porta molta feina, perquè dediquem força minuts a llegir atentament cada relat anonimitzat que rebem i en rebem molts centenars, però és una manera de mantenir el nostre compromís amb les moltes persones que busquen en Catorze un espai on donar-se a conèixer.
3. Encàrrecs. Hi ha persones a qui proposem directament d'escriure un text o una cambra pròpia a Catorze. Són persones que llegim en llibres, en blogs personals o a xarxes socials, o que escoltem en cançons, a mitjans o a pòdcasts, i que creiem que tenen una veu literària interessant. Ens posem en contacte amb ells per iniciativa pròpia.
Més enllà d'aquestes tres vies, no acostumem a publicar escrits aïllats ni a oferir seccions periòdiques partint de propostes que rebem per correu electrònic ni per cap altra via. Si vols publicar a Catorze, el millor que pots fer és apuntar-te a un taller d'escriptura de Catorze o esperar que arribi la següent tardor d'any senar per participar en el Premi Literari Catorze.