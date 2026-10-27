El festival que explora les formes de la por

¿Et deixes endur per la imaginació? ¿Ets dels qui llegeixen fantasia per evadir-se del món? ¿O justament per entendre'l millor? Si t'agrada la ciència-ficció, tens una cita amb la sisena edició del Festival 42; el Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona. Organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona, se celebrarà a la Fabra i Coats i a la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra del 4 al 8 de novembre de 2026.
La literatura fantàstica obre un ventall enorme de possibilitats: terror, fantasmes, distopies, vampirs, ciència-ficció, fades, mons postapocalíptics, zombis, bruixeria, dracs, utopies, realisme màgic. L'edició d'enguany pren les pors contemporànies i els futurs possibles com a fil conductor. Amb setanta-una activitats, més d'un centenar d'autors i i la implicació de cent setanta entitats, el festival ens convida a explorar universos imaginaris per analitzar el nostre present i futur.
La crisi climàtica, el control social i les relacions entre art i poder són alguns dels temes que travessen la programació. Entre els convidats internacionals destaca Ken Liu, referent de la ciència-ficció i la fantasia, que reflexionarà sobre la intel·ligència artificial i la creació artística; Sequoia Nagamatsu, autor de Fins on ens elevem en la foscor, i Mahmud El Sayed, que explorarà futurs imaginats des de referents culturals àrabs. També hi participaran escriptors com Naomi Ishiguro, Charles Stross i Lisa Tuttle, així com veus destacades de la literatura catalana, com Maite Carranza, Laia Aguilar, Alicia Kopf, Martí Gironell i Olga Xirinacs.
A més, hi haurà tallers, dues exposicions, una ruta literària i dues convencions dedicades al terror: la LovecraftCon, que revisitarà l’univers de H. P. Lovecraft, i l’EspectresCon, que resseguirà la història dels fantasmes en la literatura. Una de les exposicions destacades, Altres mons. Un viatge extraordinari pels mons imaginaris de la literatura catalana, proposarà un recorregut per més d’un segle d’universos fantàstics creats per autors del país.
El festival homenatjarà Richard Matheson, de qui se celebra el centenari del seu naixement; Stephen King, coincidint amb els cinquanta anys de la pel·lícula Carrie; i Olga Xirinacs, que celebra noranta anys. Encara hi haurà espai per als premis: són una de les principals apostes del Festival 42 per impulsar les literatures fantàstiques i no realistes, per donar visibilitat a les obres més destacades de l’any i per facilitar-ne la descoberta entre nous lectors. Els guardons reconeixen la diversitat de veus, gèneres i propostes literàries publicades en català i castellà durant l’any anterior.
I encara hi haurà espai per als vestits i les caracteritzacions del concurs de cosplay, una ruta literària que connecta el modernisme, Gaudí i la imaginació; a més d'un espectacle de cloenda que combinarà escenes de quaranta-dues pel·lícules fantàstiques amb música en directe.
El Festival 42 reivindica així la capacitat de la literatura per obrir finestres a altres realitats, qüestionar allò que donem per fet i imaginar maneres diferents d'habitar el món. Seran cinc dies per deixar-se endur per la imaginació, descobrir noves lectures i comprovar que, sovint, les històries més extraordinàries són les que ens ajuden a entendre millor la realitat. ¿T'atreveixes a formar-ne part?