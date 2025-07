La influencer que explica d'on ve l'expressió "estar a la lluna de València"

Les beques Propulsió, ofertes pel Departament de Política Lingüística, impulsen els influencers que fan contingut en català, occità o aranès oferint-los un ajut de 10.000 euros. Meritxell Deulofeu gaudeix d’aquesta empenta i la focalitza al projecte "Explorant Catalunya: les seves tradicions, curiositats i expressions".

1. Com definiries el teu canal? Què s’hi pot trobar?

Al meu canal pretenc explicar l'origen de tradicions i expressions catalanes que ens identifiquen arreu del territori. Sovint celebrem tradicions des de fa molts i molts anys, i no ens parem a pensar com van començar, per què les continuem fent, etc. M'agrada preguntar-me el perquè i explicar-ho a la meva comunitat de la manera més entenedora possible. M'adreço a totes les edats, fugint de tecnicismes i narrant-ho de forma concisa i atractiva. A més, m'agrada seguir sempre una mateixa estètica, amb l'icònic vermell de la meva dessuadora o jaqueta.

2. Quan el vas crear?

Aquest projecte va néixer a finals del 2022 i em vaig mantenir activa fins a mitjans del 2023. Vaig decidir fer una parada per motius laborals, ja que no ho podia compaginar tot i, al cap i a la fi, les meves altres feines eren les que m'alimentaven. Amb la publicació de la beca, em va tornar a motivar la idea de dedicar hores a les xarxes socials i he retornat.

3. Què et va empènyer a crear-lo?

Soc periodista i des de ben petita que m'agrada saber el perquè de les coses. També m'apassiona la llengua catalana i les seves tradicions, així que vaig considerar oportú crear aquest canal per explorar el territori i la nostra llengua.

4. El vius com un hobby o l’has convertit en una feina?

Tant de bo a la llarga pugui dir que he convertit aquest canal en la meva feina. Ara per ara, el considero un hobby perquè no en puc viure.

5. Quantes hores al dia hi dediques?

Depèn del vídeo. Els que gravo a casa explicant algunes tradicions podríem dir que, aproximadament, una mitja jornada. Hem de tenir en compte que: cerco la informació, la contrasto (fet que hauria de fer tothom abans de publicar; i jo, com a periodista, ho tinc molt interioritzat), redacto el guió per fer-lo entenedor i gravo. A tot això hem de sumar que s'ha d'editar el vídeo. Com que tinc una altra feina, és complicat dedicar-m'hi una estona cada dia. Si és un vídeo gravat a l'exterior, faig més d'una jornada: m'he de desplaçar, preparar les entrevistes, fer-les, editar el vídeo, etc. Totes aquestes tasques no les delego i, per tant, són moltes hores, sí.

6. A què has hagut de renunciar per apostar per aquest estil de vida?

No he hagut de renunciar a res perquè em sé posar els límits. No vull que les xarxes em facin renunciar a estar amb els meus ni sobreexposar-me ni sobreexposar-los. Ho faig com a hobby, i en el moment en què vegi que em fa embogir, em replantejaré el rumb.

7. Què t’agradaria aconseguir?

Que la gent es fes més preguntes sobre les nostres magnífiques tradicions i expressions. I arribar sobretot als més petits, a les generacions que estan pujant. I que, almenys, puguin consumir continguts de cultura general i no només quatre balls que són tendència.

8. Per què el fas en català?

El català és la meva llengua materna i és amb la que em sento més còmoda i àgil a l'hora d'expressar-me. Em fa molta pena que cada cop es parli menys i, fer els vídeos en català és una manera d'aportar el meu granet de sorra perquè la llengua es mantingui ben viva.

9. Quina és la part bona i la dolenta de ser influencer?

La part bona és que pots viure moltes experiències que no t'hauries imaginat mai. A part que tu et marques els horaris i tens més llibertat que en una feina convencional. I, per descomptat, després de tota la feina feta, és molt gratificant l'impacte que té i la xarxa que es crea amb els teus seguidors i seguidores. Pel que fa a la part dolenta, sovint tendim a ser esclaus de les xarxes socials i ens costa posar-hi límits. Les xarxes ens roben moltes hores al dia que podríem estar invertint en temps de qualitat amb els nostres. A vegades no som conscients de l'impacte que poden tenir les nostres paraules perquè ens pensem que no ho consumeix tanta gent. Però cal ser curós i respectuós amb el que es diu, no sabem qui hi ha a l'altra banda de la pantalla.

10. Quines pors tens? Quines has vençut?

Sempre fa por fer la primera publicació, pel que diran. Però quan vas veient que els teus vídeos tenen una bona rebuda, vas deixant enrere certes pors. Aquest món de les xarxes socials és molt perillós, et poden tenir més controlada i localitzada del que et penses. Em miro molt els continguts abans de penjar res.

11. Quin és el paper que ocupen els influencers en el panorama català?

Tenim un paper clau: som altaveus de la cultura, la llengua i les realitats d’aquí. En un món on predomina el contingut globalitzat i sovint en altres idiomes, ser creadora de contingut en català és una manera de resistir, però també de construir. Fem comunitat, connectem amb la gent des del quilòmetre zero i demostrem que el català no només és viu, sinó que té molt per dir a TikTok, a YouTube, a Instagram... i allà on calgui.

12. Un vídeo teu que trobis representatiu o decisiu.

Tinc especial afecte a aquest vídeo de Nadal, ja que és un dels primers que se'm van viralitzar i em va impulsar a continuar publicant vídeos.

13. Digues tres influencers que recomanaries i el motiu.

L'Alberto Gadel: és molt proper, sincer, amb un gran talent innat, i encara té molt camí per recórrer. Té una manera molt genuïna de connectar amb la comunitat i de transmetre emocions reals. La Pilarín Bayés per a mi és la influencer en majúscules de Catalunya. És una gran referent i tant de bo pugui tenir la seva energia i vitalitat quan arribi a la seva edat. I en Pol Casellas: la seva mirada com a arquitecte aporta nous punts de vista de la història de Barcelona.

14. On et veus d'aquí a deu anys?

Oberta al que pugui venir. Qui ens hauria de dir fa deu anys que algú es podria dedicar a les xarxes socials? Amb la rapidesa amb què canvia tot, em costa d'imaginar què serà de mi d'aquí a deu anys. M'agrada viure dia a dia, per descomptat amb perspectiva de futur, però entregada a l'imprevist. Sigui on sigui, que sigui feliç d'estar en aquell moment vital i valorant el camí que m'haurà suposat arribar fins allà.