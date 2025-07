El jove que ensenya tots els parlars dels Països Catalans

Les beques Propulsió, ofertes pel Departament de Política Lingüística, impulsen els influencers que fan contingut en català, occità o aranès oferint-los un ajut de 10.000 euros. Oriol Pérez gaudeix d’aquesta empenta i la focalitza al projecte "Varietats lingüístiques dels Països Catalans".

1. Com definiries el teu canal? Què s’hi pot trobar?

Si se'm permet una expressió possiblement pretensiosa, definiria el meu canal com "un espai lingüísticament lliure de prejudicis", on et pots trobar vídeos sobre totes les varietats lingüístiques dels territoris de parla catalana, des dels parlars amb més pes demogràfic fins als menys parlats. Tot i el nom del canal (Lo parlar tortosí), no només em centro en el tortosí, malgrat que és inevitable destacar-lo perquè és el que més conec.

2. Quan el vas crear?

El canal de Youtube és del setembre de l'any passat, encara que ja feia uns mesos que tenia la intenció de fer vídeos més llargs. Anteriorment, ja tenia un compte d'instagram i de TikTok on solc penjar vídeos curts, cap a finals del 2022. Vaig començar fent fils sobre el (sub)dialecte tortosí a Twitter, a l'estiu de 2021, uns mesos abans de començar a estudiar filologia catalana a la Universitat de Barcelona.

Ⓜ️ MORFOLOGIA VERBAL ℹ️😝

La tercera persona singular d'indicatiu, en català, ortogràficament s'escriu amb una -a, com bé sabem. Ara, típicament en nord-occidental se pronuncia [e], una pronuncia que s'estén per alguns pobles del tortosí i també en valencià septentrional (1/5): pic.twitter.com/qSa5sNXmYu — Lo Parlar Tortosí (@loparlartortosi) April 26, 2024

3. Què et va empènyer a crear-lo?

Inicialment, la llengua no era un àmbit que m'interessés gaire, però tot va canviar a partir de batxillerat, quan vaig prendre més consciència de la situació sociolingüística en què vivim i del conflicte del bilingüisme. A més, el meu professor de català, Carles Castellà, reivindicava la nostra manera de parlar i ens feia veure que podíem fer servir l'estàndard i no deixar de banda les nostres variants ("meua" en comptes de "meva", "granera" o "espill" en comptes "d'escombra" o "mirall", "este" en comptes "d'aquest", etc.), ja que la majoria acostumen a gaudir d'una extensió geogràfica més gran que la variant barcelonina o representen un estadi anterior, és a dir, que són mots més antics. Tot això em van impulsar a voler aportar-hi el meu granet d'arena i a anar descobrint més coses pel meu compte, per a després compartir-les amb altra gent, ja que volia que també se n'adonessen.

4. El vius com un hobby o l’has convertit en una feina?

Honestament, mai ho he viscut com si fos una cosa professional, senzillament ho faig perquè m'agrada investigar, aprendre, descobrir coses noves. Sí, ho veig més com un hobby que de tant en tant faig. Sí que seria bonic dedicar-s'hi, però sent sincer, pel tema poc "mainstream" que he triat, no crec que puga passar mai. A més, mai he tingut la mentalitat de veure-ho com una faena, no ho he considerat mai una prioritat per damunt d'altres coses, com ara la carrera, altres hobbies, les relacions.

5. Quantes hores al dia hi dediques?

Com que no hi dedico temps diari, no podria donar una xifra concreta. Quan m'hi poso, el temps dedicat a editar un vídeo de Youtube pot voltar les 7 o 8 hores fàcilment, mentre que fer els guions i gravar, una hora cada cosa, aproximadament. A vegades també faig enquestes lingüístiques, publicacions amb text i imatges i mapes geolingüístics, que també requerixen d'un temps.

6. A què has hagut de renunciar per apostar per aquest estil de vida?

Com ja he dit abans, no he renunciat a massa coses ni m'ha canviat l'estil de vida, en el meu temps lliure, a banda de fer altres coses (socialitzar, tocar el clarinet, llegir, mirar sèries i films...), creo contingut.

7. Què t’agradaria aconseguir?

Que ningú tinga prejudicis lingüístics sobre la seva parla i sobre la de la resta. Vull enviar este missatge al màxim de gent possible, que tothom en siga conscient, vull llevar l'estigma que hi ha sobre la superioritat d'una varietat lingüística per damunt d'una altra i també explicar els orígens d'estes parles.

8. Per què el fas en català?

Bé, parlar de la llengua catalana en un altre idioma seria força hipòcrita, ha, ha, ha!

9. Quina és la part bona i la dolenta de ser influencer?

Personalment no sento que siga influencer, no em coneix gaire gent, alguna vegada esporàdicament m'han reconegut a un supermercat de Tortosa o en un autobús, també tornant cap a Tortosa, però no sento que m'haja canviat la vida. Sí que és cert que estàs exposat a alguns comentaris negatius, sobretot per part de nacionalistes espanyols, però com que no tenen massa trellat no em sol afectar; ben al contrari, m'ho prenc amb humor.

10. Quines pors tens? Quines has vençut?

No tinc cap temor en relació a la creació de contingut, la veritat. Potser al principi era tímid a la càmera (i encara em passa), però crec que amb un poc més d'esforç i constància me'n sortiré.

11. Quin és el paper que ocupen els creadors de contingut en el panorama català?

Un paper molt rellevant, sobretot per a les noves generacions! Hi ha d'haver referents en català, ja que en la situació que tenim ens trobem en inferioritat numèrica, tot és en castellà o anglès. Crec que els creadors de contingut en català hem de ser conscients d'este paper tan important, però alhora això no hauria d'afectar explícitament el contingut, ja que cal normalitzar que es puguen fer vídeos de tota mena en la nostra llengua, tan vàlida com totes les altres llengües del món.

12. Un vídeo teu que trobis representatiu o decisiu.

Qualsevol dels tres vídeos que tinc ancorats al compte de TikTok (en què parlo dels dialectes constitutius i consecutius del català i de la nomenclatura del dialecte tortosí i de la zona de l'antic Bisbat de Tortosa, respectivament), potser perquè van tindre força suport i parlo de temes "friquis" o molt concrets que no creia que podrien interessar tant.

13. Digues tres creadors de contingut que recomanaries i el motiu.

La Filòloga de Guàrdia, el Xitxo del Cabanyal i Parlars Mallorquins, bàsicament perquè diuen coses molt interessant sobre llengua, amb molt d'humor i lliures de prejudicis lingüístics.

14. On et veus d'aquí deu anys?

No sé ni què faré l'any que ve, crec que és una pregunta massa complicada de respondre! Fent classes de català per a adults, investigant en el meu àmbit, havent fet musicologia, potser fent una cosa totalment diferent, exprimint més les possibilitats del canal... no ho sé! Mai he tingut del tot clar a què em volia dedicar.