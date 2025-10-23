El Palau Güell, la joia de Gaudí que no deixa de reinventar-se

Contingut ofert per la Diputació de Barcelona
El 2024 va fer 40 anys des que la UNESCO va reconèixer el valor excepcional del Palau Güell en declarar-lo Patrimoni Mundial. Aquesta declaració distingia l’extraordinària contribució d’Antoni Gaudí a l’art i a l’arquitectura universals i va ser de les primeres a protegir monuments contemporanis. El 2026 el Palau Güell s’afegirà a la commemoració del centenari de la mort del seu creador amb un programa que s’anirà publicant en els pròxims mesos a la web i a les seves xarxes socials i que inclourà exposicions, cicles de conferències i concerts especials amb motiu de l’efemèride.
Construït entre 1886 i 1890 per encàrrec de l’industrial, polític i mecenes de les arts i la cultura Eusebi Güell —client i gran amic del genial arquitecte—, el Palau Güell combina enginy i creativitat. Des de les façanes d’estil sobri fins als interiors plens de detalls, cada espai revela un domini excepcional del volum, la llum i la funcionalitat. Gaudí va saber aplicar solucions enginyoses als reptes que li va plantejar aquest encàrrec, donant-hi una resposta eficaç, genuïna i d’una bellesa extraordinària.
Situat al cor de Barcelona, a tocar de la Rambla, el Palau va ser concebut com a residència de la família Güell-López, i hi destaca l’ús de materials nobles i el treball acurat dels millors artesans de l’època: forjadors, ebenistes, ceramistes, marbristes i vitrallers. La planta noble gira al voltant del saló central, sota una cúpula que evoca un cel estrellat, on la música adquireix protagonisme gràcies a l’orgue històric. Al terrat, les xemeneies escultòriques, totes diferents, recobertes de materials diversos —i, en bona part, decorades amb trencadís—, són una mostra de la imaginació i l’originalitat de Gaudí.
Fins que el 1910 la família es va traslladar a la Casa Larrard, al Park Güell, l’edifici va acomplir diverses funcions: habitatge en el sentit més domèstic de la paraula; espai de concerts, tertúlies literàries i trobades culturals i socials amb l’aristocràcia, la burgesia, intel·lectuals i artistes; i va ser també la seu dels negocis familiars.
Aquesta és l’única gran obra projectada i construïda íntegrament per l’arquitecte en vida seva i la que millor es conserva pel fet de no haver patit modificacions essencials i per haver estat restaurada i preservada amb gran cura per la Diputació de Barcelona durant més de vuitanta anys. Amb el sentit de la responsabilitat que suposa la tinença del Palau Güell, la Diputació ha esmerçat esforços i recursos per mantenir l’edifici en la seva originalitat i obrir-lo a la ciutadania, aplicant una mirada contemporània a un període de la història catalana tan interessant com ric en matisos. En els darrers decennis, aquesta voluntat s’ha evidenciat en la programació i execució d’obres de restauració rigoroses, per recuperar la bellesa i la riquesa espacial originals de l’edifici. Fruit d’aquesta voluntat institucional, avui el Palau Güell està obert a tothom, perquè la ciutadania local —i la que ens visita— gaudeixi d’aquesta obra capital de l’arquitectura catalana i mundial.
El Palau Güell va ser inscrit a la Llista del Patrimoni Mundial per la UNESCO —l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura— el 2 de novembre de 1984, juntament amb el Park Güell i la Casa Milà (“La Pedrera”). El Patrimoni Mundial està integrat per béns o llocs que posseeixen un valor universal excepcional. És a dir, que tenen una importància cultural o natural extraordinària que transcendeix fronteres, i són valorats per tenir un significat especial dins la història de la humanitat.
Activitats al Palau Güell
El Palau Güell ofereix diferents opcions de visita i activitats a preus molt assequibles —l’entrada per només 5 euros amb el carnet de les biblioteques municipals n’és exemple— i hi ha “portes obertes” cada primer diumenge de mes i diversos dies de l’any.
Entre les activitats ofertes, destaquen les visites guiades dels caps de setmana —dissabtes i diumenges, excepte dies de “portes obertes”—, en diferents idiomes —català, castellà, anglès i francès— i sense cost addicional, per conèixer la història i recórrer les estances del Palau acompanyats per una veu experta.
També és possible gaudir de la visita familiar dinamitzada ‘Els documents secrets de Gaudí’, el quart diumenge de cada mes —excepte agost—, perquè els menuts de la casa descobreixin el Palau Güell i l’arquitectura de Gaudí de forma lúdica i amena, seguint un entretingut joc de pistes.
‘El Palau Güell secret’ cada segon dissabte de mes, en horari de capvespre —excepte agost—, mostra estances i espais interessants no oberts al públic durant la visita convencional i exposa més detalls de la seva història.
‘Els Güell a la Rambla. Quatre palaus connectats’ (visita en català), proposa el tercer diumenge de cada mes —excepte juliol, agost i setembre— un itinerari que recorre quatre palaus relacionats amb la nissaga dels Güell, emplaçats a la Rambla o en carrers adjacents, i acaba amb la visita guiada completa al Palau Güell
Podeu consultar el detall d’aquestes activitats, els horaris i el preu de les entrades a palauguell.cat.