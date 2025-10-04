Pep Guardiola: «És un genocidi en viu i en directe»

Pep Guardiola, Mònica Terribas, Lluís Llach, Marc Giró, Jordi Évole, Eduard Fernández, Andrea Motis, Judit Neddermann, Joan Dausà i Pau Vallvé han mostrat la seva solidaritat amb Palestina. En el vídeo, fet en català i difós per la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel, ens animen a anar a la manifestació que s'ha fet aquest dissabte 4 d'octubre a Barcelona.
4 d'octubre · 12h · Jardinets de Gràcia pic.twitter.com/6XpbVeZtyS— Comunitat Palestina Catalunya (@Palestina_cat) October 3, 2025