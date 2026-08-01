Un 1 d'agost com avui

Jordi Savall, Pierre Bourdieu o Lyona Ivanova són algunes de les personalitats que fan l'efemèride en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
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Foto: ® Hervé POUYFOURCAT
Foto: ® Hervé POUYFOURCAT

L'1 d'agost és l'efemèride de personalitats com Jordi Savall, Pierre Bourdieu o Lyona Ivanova: 

"La solitud no m'ha espantat mai, perquè per un músic és un espai de treball indispensable." Jordi Savall va néixer a Igualada l'1 d'agost del 1941. L'entrevista que li va fer Gemma Ventura:

Jordi Savall
La ventura de viure
Jordi Savall: «El món funciona malament perquè ens hem oblidat de la bondat»
Gemma Ventura Farré

"Una apreciació escolar perjorativa vol dir que el sistema escolar no reconeix el valor d'allò que el mateix sistema escolar transmet", deia Pierre Bourdieu. El sociòleg va néixer l'1 d'agost del 1930 a Denguin (França) i va morir el 23 de gener del 2002 a París. Va reflexionar sobre el sistema educatiu en una entrevista feta al programa Chercheurs de notre temps (1991). El recordem amb aquest recull de 14 fragments traduïts en català:

bordieu
Estudi
L'escola segons Pierre Bourdieu
Catorze

"El sexe des d’una perspectiva de gènere femení ha estat sempre reprimit i silenciat, tenia ganes de parlar-ne amb naturalitat i crear debat, així com de la pressió social que rebem les dones. A través de la il·lustració vaig pensar que era una manera amable i divertida de fer-ho. El feedback que he obtingut amb aquestes vinyetes ha estat espectacular i m’ha servit per adonar-me que, realment, encara queda molta feina per fer". Això va dir Lyona Ivanova, il·lustradora i dissenyadora gràfica que va néixer l'1 d'agost del 1971 a Esparreguera. Recuperem 14 dibuixos de l'artista que parlen sobre els tabús, la ignorància i la pressió masclista que reben les dones:

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Passadís
I el plaer de les dones?
Catorze

Llegim el poema de Miquel Martí i Pol, Agost, per celebrar el nou mes que iniciem:

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Biblioteca
Agost
Catorze

Víctor Català també va dedicar-li un poema al mes d'agost:

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Biblioteca
Lo cant d'agost de Víctor Català
Catorze

I l'acompanyem amb música d'Els Pets, que també li canten al mes més estiuenc:

elspets1
Piano
Agost
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 01 d'agost de 2026 a les 08:00
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