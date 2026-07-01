L'1 de juliol és l'efemèride de Joana Raspall, Marlon Brando, Baltasar Porcel, Jose Antonio Marina, Erik Satie i Carles Santos:
«Estic molt contenta perquè a casa m'han protegit molt i m'han deixat fer la meva vida sense imposicions. Estic molt contenta de poder fer tot el que tinc ganes de fer, que no és gaire, però no és poc.» Ho deia Joana Raspall quan estava a punt de fer els cent anys. L'escriptora i bibliotecària de Sant Feliu de Llobregat va néixer l'1 de juliol del 1913 a Barcelona i va morir el 4 de desembre del 2013 a Sant Feliu de Llobregat. Recordem una de les autores més estimades pels nens amb un poema que és un antídot contra el racisme. Us el recita Sílvia Bel i us el dibuixa Marta Bellvehí:
«Trepitja fort, que el lloc és teu! On hi ha el teu peu no n’hi cap d’altre.» Un poema valent de Joana Raspall cantat per Cybee!:
«Els camins de la vida no sé on menen.» Un poema de Raspall recitat per Sílvia Bel:
«Si no fos un disbarat, diria que estic content d’haver tingut un càncer. Ara estic més segur de mi mateix, he vist que la meva salvació provenia de la lluita contra la malaltia i això m’ha donat un gran ànim moral. He descobert que jo soc aquest que lluita i que creu en la seva literatura.» L'escriptor mallorquí Baltasar Porcel va néixer a Andratx el 14 de març de 1937 i va morir a Barcelona l'1 de juliol del 2009. Quan en tenia setanta i semblava que havia superat un càncer, l'Eva Piquer va entrevistar-lo:
«T'espanta més el dia que t'operen que el dia que en un paquet de tabac llegeixes que fumar mata. Ens fa por el dolor immediat», afirmava el filòsof José Antonio Marina, que va néixer l'1 de juliol del 1939, a l'entrevista que li va fer la Gemma Ventura:
El pianista Erik Satie va néixer a Honfleur, Normandia, el 17 de maig de 1866 i va morir a París l'1 de juliol de 1925. És conegut sobretot per les seves composicions per a piano, de les quals les Gymnopédies, especialment la primera, en són les més conegudes:
El compositor, pianista i artista multidisciplinar Carles Santos, nascut l'1 de juliol del 1940 a Vinaròs, va morir als 77 anys el 4 de desembre del 2017. Per la seva extensa obra musical va rebre el Premi Nacional de Composició de la Generalitat el 1990, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat el 1999, el Premi Nacional de Música com a compositor el 2008 i fins a dotze premis Max de les arts escèniques:
Marlon Brando va néixer el 3 d'abril de 1924 a Omaha (Nebraska) i va morir l'1 de juliol del 2004 a Los Angeles. De ben petit ja tenia el do d'observar i imitar els qui tenia al voltant. Adolescent rebel, va marxar a Nova York a estudiar interpretació. Va guanyar dos Oscars com a millor actor, per La llei del silenci i El Padrí:
I, per acabar, llegim el poema de Miquel Martí i Pol, "Juliol", per celebrar el nou mes que iniciem: