Robin Williams i els poetes morts

L'11 d'agost és l'efemèride de personalitats com Robin Williams, V. S. Naipaul i Enrique Bunbury:
Robin McLaurin Williams va néixer a Chicago, Illinois, el 21 de juliol de 1951, i va morir a Paradise Cay, Califòrnia, l'11 d'agost del 2014. Va interpretar pel·lícules com El rei pescador i Hook. Va rebre l'Oscar al millor actor secundari, dos premis Emmy i quatre Globus d'Or, entre d'altres reconeixements. El recordem veient dues escenes mítiques d'El club dels poetes morts:
"Evita les abstraccions. Aposta sempre per la concreció", és un dels consells que dóna l'escriptor britànic V. S. Naipaul, que va néixer a Chaguanas, Trinitat i Tobago, el 17 d'agost de 1932 i va morir a Londres l'11 d'agost de 2018. Va ser guardonat amb el premi Nobel de literatura del 2001 i se'l considera un símbol del desarrelament modern. Aquests són els seus consells als escriptors que comencen:
Enrique Bunbury va néixer a Saragossa l'11 d'agost de 1967. Inspirant-se en un dels fragments del llibre Pale blue dot (Un punt blau pàl·lid), de Carl Sagan, va escriure aquesta cançó inclosa al disc Curso de levitación intensivo. L'escoltem: