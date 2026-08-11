Un 11 d'agost com avui

Robin Williams, V. S. Naipaul i Enrique Bunbury són algunes de les personalitats que fan l'efemèride en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Robin Williams
Robin Williams

L'11 d'agost és l'efemèride de personalitats com Robin Williams, V. S. Naipaul i Enrique Bunbury:

Robin McLaurin Williams va néixer a Chicago, Illinois, el 21 de juliol de 1951, i va morir a Paradise Cay, Califòrnia, l'11 d'agost del 2014. Va interpretar pel·lícules com El rei pescador i Hook. Va rebre l'Oscar al millor actor secundari, dos premis Emmy i quatre Globus d'Or, entre d'altres reconeixements. El recordem veient dues escenes mítiques d'El club dels poetes morts:

Robin Williams a la pel·lícula "El club dels poetes morts"
Butaca
Robin Williams i els poetes morts
Catorze

"Evita les abstraccions. Aposta sempre per la concreció", és un dels consells que dóna l'escriptor britànic V. S. Naipaul, que va néixer a Chaguanas, Trinitat i Tobago, el 17 d'agost de 1932 i va morir a Londres l'11 d'agost de 2018. Va ser guardonat amb el premi Nobel de literatura del 2001 i se'l considera un símbol del desarrelament modern. Aquests són els seus consells als escriptors que comencen:

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Biblioteca
No escriguis frases llargues
Redacció

Enrique Bunbury va néixer a Saragossa l'11 d'agost de 1967. Inspirant-se en un dels fragments del llibre Pale blue dot (Un punt blau pàl·lid), de Carl Sagan, va escriure aquesta cançó inclosa al disc Curso de levitación intensivo. L'escoltem:

Cel estrellat
Piano
El pálido punto azul
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 11 d'agost de 2026 a les 08:00
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