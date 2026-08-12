El 12 d'agost és l'efemèride de personalitats com Thomas Mann i Mark Knopfler:
Thomas Mann va néixer a Lübeck, Alemanya, el 6 de juny de 1875 i va morir a Zuric el 12 d'agost de 1955. Interessat a analitzar la realitat alemanya i europea de principis del segle XX, el novel·lista va guanyar el premi Nobel de Literatura el 1929. El recordem obrint la carta en què li diuen que, com a conseqüència de l'excomunió nacional a la qual ha estat sotmès, se li retira el títol d'honoris causa de la Universitat de Bonn. La seva resposta, valenta i decidida, delata fins a quin punt trontollava Alemanya:
Mark Knopfler havia estat professor d’anglès durant tres anys en una escola d’Essex abans de fundar els Dire Straits l’any 1977; potser això explica que en el tercer àlbum de la banda —Making Movies (1980)— convertís Romeu i Julieta en una cançó de desamor (segons sembla, arran del trencament de la seva relació amb la cantant americana Holly Vincent; tot i que tenint en compte que ella era la líder d’un grup punk, ja es veia venir que la cosa no podia anar gaire lluny). Escoltem una de les cançons més conegudes del grup de rock liderat per Knopfler, que va néixer el 12 d'agost de 1949:
Escoltem, també, un altre clàssic del grup britànic Dire Straits, Sultans of Swing: