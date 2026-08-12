Un 12 d'agost com avui

Thomas Mann i Mark Knopfler són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Thomas Mann
Thomas Mann

El 12 d'agost és l'efemèride de personalitats com Thomas Mann i Mark Knopfler:

Thomas Mann va néixer a Lübeck, Alemanya, el 6 de juny de 1875 i va morir a Zuric el 12 d'agost de 1955. Interessat a analitzar la realitat alemanya i europea de principis del segle XX, el novel·lista va guanyar el premi Nobel de Literatura el 1929. El recordem obrint la carta en què li diuen que, com a conseqüència de l'excomunió nacional a la qual ha estat sotmès, se li retira el títol d'honoris causa de la Universitat de Bonn. La seva resposta, valenta i decidida, delata fins a quin punt trontollava Alemanya:

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Biblioteca
Thomas Mann, contra el silenci
Redacció

Mark Knopfler havia estat professor d’anglès durant tres anys en una escola d’Essex abans de fundar els Dire Straits l’any 1977; potser això explica que en el tercer àlbum de la banda —Making Movies (1980)— convertís Romeu i Julieta en una cançó de desamor (segons sembla, arran del trencament de la seva relació amb la cantant americana Holly Vincent; tot i que tenint en compte que ella era la líder d’un grup punk, ja es veia venir que la cosa no podia anar gaire lluny). Escoltem una de les cançons més conegudes del grup de rock liderat per Knopfler, que va néixer el 12 d'agost de 1949:

Mark Knopfler
VOSC
Romeu i Julieta
Catorze

Escoltem, també, un altre clàssic del grup britànic Dire Straits, Sultans of Swing:

Dire Straits
Piano
Sultans of Swing
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 12 d'agost de 2026 a les 08:00
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