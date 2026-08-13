El 13 d'agost és l'efemèride d'Alfred Hitchcock, John Everett Millais, Jules Massenet, Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix i Carles Capdevila:
"En aquesta vida he après que alguns som tan passerells que necessitem un ultimàtum dels grossos per prioritzar de debò. I que quan prioritzes de debò, t’agafa un atac de lucidesa que donaries les gràcies al puto ultimàtum." El periodista Carles Capdevila va néixer als Hostalets de Balenyà el 13 d'agost del 1965 i va morir a Barcelona l'1 de juny del 2017. El recordem amb el pròleg del seu llibre La vida que aprenc:
"Són uns éssers estranys d’entre 18 i 25 anys que es fan dir monitors d’esplai, o caps d’agrupaments. Els reconeixereu perquè pringuen totes les tardes de dissabte als caus muntant gimcanes, perden els caps de setmana fent excursions i malgasten la Setmana Santa sencera i quinze dies de juliol anant de campaments. I tot sense cobrar res i amb una passió que no pot ser bona per a la salut". El text que Carles Capdevila va dedicar als monitors d'esplai:
Us oferim un tast de les onze converses que Carles Capdevila va mantenir amb educadors:
Alfred Hitchcock va néixer a Londres el 13 d'agost de 1899 i va morir a Los Angeles el 29 d'abril de 1980. Va ser un director de cinema britànic conegut i lloat com un dels cineastes més influents i importants del segle XX. Hitchcock va filmar pel·lícules icòniques com Psicosi, Vertigen (D'entre els morts) i La finestra indiscreta, que el van convertir en el rei indiscutible del suspens. Recordem un dels millors directors de cinema de tots els temps veient un recull de les escenes en què ell mateix, com en un joc amb l'espectador, es feia aparèixer a les seves pel·lícules:
El pintor John Everett Millais va néixer a Southampton el 8 de juny de 1829 i va morir a Londres el 13 d'agost de 1896. Considerat un nen prodigi pel seu prematur i gran talent, va començar a estudiar a la Royal Academy de Londres quan només tenia onze anys. Va ser allà on va conèixer els també pintors William Holman Hunt i Dante Gabriel Rossetti, amb qui va fundar la Germandat Prerafaelita, un grup que rebutjava el manierisme i reivindicava el detallisme i les composicions complexes pròpies de l’art italià del Quattrocento, època prèvia a la de Rafael:
Jules Massenet va néixer a Montaud, prop de Saint-Étienne, el 12 de maig de 1842 i va morir a París el 13 d'agost de 1912. Massenet va ser un compositor de l'època romàntica i és conegut, sobretot, per les seves òperes. De les més de trenta que va compondre, les més representades i populars són Manon i Werther, però, segurament, la seva composició més coneguda és un fragment d'una altra òpera, Thaïs. Es tracta de l'intermezzo simfònic Méditation (Meditació), i l'escoltem interpretat (en l'arranjament per a violí i piano) pel violinista Renaud Capuçon i el pianista Guillaume Bellom:
Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix va néixer a Charenton-Saint-Maurice, França, el 26 d’abril de 1798 i va morir a París el 13 d’agost de 1863. El pintor va ser un dels més emblemàtics del Romanticisme francès, moviment aparegut durant el primer terç del segle XIX, malgrat que inicialment s’havia emmarcat en el neoclàssic. Delacroix passa per ser un dels renovadors de la pintura i la seva influència va arribar fins als impressionistes. Contemplem 14 de les seves obres en ordre cronològic: