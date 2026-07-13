Un 13 de juliol com avui

Frida Kahlo i Armand Obiols són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Frida Kahlo fotografiada pel seu pare, Guillermo Kahlo, el 1926.
Frida Kahlo fotografiada pel seu pare, Guillermo Kahlo, el 1926.

El 13 de juliol és l'efemèride de personalitats com Frida Kahlo i Armand Obiols:

"Creia que era la persona més estranya del món, però després vaig pensar que ha d'haver-hi algú com jo, que se senti valent i malmès de la mateixa forma que m'hi sento jo." La pintora Frida Kahlo va néixer el 6 de juliol del 1907 a Coyoacan (Ciutat de Mèxic), on va morir el 13 de juliol de 1954. Recordem l'artista llegint-ne 14 reflexions:

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14 pensaments
Frida Kahlo, la vida insisteix
Catorze

Frida Kahlo va néixer el 6 de juliol del 1907 a Coyoacan (Ciutat de Mèxic) on va morir el 13 de juliol de 1954. Durant tota la vida va tenir una salut fràgil: de petita va patir poliomielitis i als divuit va tenir un accident de trànsit que la va sotmetre a moltes operacions. La seva obra girava al voltant d'ella mateixa, el seu patiment i les dificultats per sobreviure. Recordem la pintora i poeta amb 14 fotografies que ens en mostren la intimitat i naturalitat:

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Passadís
Frida Kahlo, davant la càmera
Catorze

L'abril del 2015 van sortir a subhasta unes cartes d'amor de Frida Kahlo. El destinatari era el català Josep Bartolí. Un col·leccionista americà va pagar 136.000 dòlars per aquelles vint-i-cinc cartes. Aquí teniu reproduïda una d'aquestes cartes d'amor:

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Biblioteca
La carta d'amor més bonica del món (de Frida Kahlo a un català)
Quim Torra

L'escriptor i crític literari Joan Prat i Esteve, conegut pel seu pseudònim Armand Obiols, va néixer a Sabadell el 13 de juliol de 1904 i va morir a Viena el 15 d'agost del 1971. Les cartes que s'escrivia amb Mercè Rodoreda tenien frases tan potentes com aquesta: "En la carta que vaig rebre l'altre dia em preguntes si t'estimo. Com vols, Mercè, que després de les hores que hem passat junts, que després de tota la joia i de tot el dolor que hem viscut junts, sota cels radiants i nits prodigioses, literalment sota xàfecs de metralla, després de totes les inquietuds, i de la misèria i de la llibertat que hem viscut junts, després dels nostres pallers, i dels nostres estables i dels nostres arbres, com vols que després de tot això no t'estimi a tu que t'estàs palplantada al mig de la vida com l'ànima dintre del meu cos? Ets com un tros de mi que per un fenomen curiós té una certa autonomia de moviment":

La gran carta d'amor d'Obiols a Rodoreda
Biblioteca
La gran carta d'amor d'Obiols a Rodoreda
Quim Torra

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Data de publicació: 13 de juliol de 2026
Última modificació: 13 de juliol de 2026
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