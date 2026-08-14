El 14 d'agost és l'efemèride de Bertolt Brecht, Elias Canetti i Czesław Miłosz:
El dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht va néixer el 10 de febrer del 1898 i va morir el 14 d'agost del 1956. El també poeta Feliu Formosa (Sabadell, 1934) va traduir i adaptar diverses obres brechtianes: a ell li devem la popularització de Brecht a Catalunya.
Recordem Bertolt Brecht llegint Diverses maneres de matar, del seu llibre Poemes i cançons (Empúries), traduït per Feliu Formosa:
"L'art no és un mirall per reflectir la realitat, sinó un martell per donar-li forma", deia el poeta alemany. El recordem amb 14 pensaments seus:
"Els que sempre es creuen autèntics són insuportables", deia Elias Canetti, que va néixer el 25 de juliol de 1905 a Russe (Bulgària) i va morir a Zuric el 14 d'agost del 1994. Recordem l'escriptor i pensador en llengua alemanya, que va ser guardonat amb el premi Nobel de Literatura el 1981, llegint-ne 14 reflexions:
Llegim un poema del poeta polonès Czesław Miłosz, que va néixer el 30 de juny 1911 i va morir el 14 d'agost de 2004: