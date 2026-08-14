Un 14 d'agost com avui

Bertolt Brecht, Elias Canetti i Czesław Miłosz van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht

El 14 d'agost és l'efemèride de Bertolt Brecht, Elias Canetti i Czesław Miłosz:

El dramaturg i poeta alemany Bertolt Brecht va néixer el 10 de febrer del 1898 i va morir el 14 d'agost del 1956. El també poeta Feliu Formosa (Sabadell, 1934) va traduir i adaptar diverses obres brechtianes: a ell li devem la popularització de Brecht a Catalunya. 

Contra la seducció
Tast editorial
Contra la seducció
Catorze

Recordem Bertolt Brecht llegint Diverses maneres de matar, del seu llibre Poemes i cançons (Empúries), traduït per Feliu Formosa:

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Biblioteca
Diverses maneres de matar
Catorze

"L'art no és un mirall per reflectir la realitat, sinó un martell per donar-li forma", deia el poeta alemany. El recordem amb 14 pensaments seus:

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14 pensaments
Bertolt Brecht, lluita i veritat
Catorze

"Els que sempre es creuen autèntics són insuportables", deia Elias Canetti, que va néixer el 25 de juliol de 1905 a Russe (Bulgària) i va morir a Zuric el 14 d'agost del 1994. Recordem l'escriptor i pensador en llengua alemanya, que va ser guardonat amb el premi Nobel de Literatura el 1981, llegint-ne 14 reflexions:

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14 pensaments
Elias Canetti i l'eficàcia de les idees
Catorze

Llegim un poema del poeta polonès Czesław Miłosz, que va néixer el 30 de juny 1911 i va morir el 14 d'agost de 2004:

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Biblioteca
Llengua meva fidel
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 14 d'agost de 2026 a les 08:00
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