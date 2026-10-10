"Per amor va començar i per amor acabarà", ha dit Josep Montero a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. "La vida està plena de principis i finals i vull pensar que això és el que la fa única i bonica. Les coses s’han d’aprofitar i avui ens ho hem de passar bé". Amb més d'una dècada als escenaris, centenars de concerts, 400 milions de reproduccions només a Spotify, tres àlbums certificats amb Disc d'Or i una base de seguidors fidelíssima, Oques Grasses s'ha convertit en la primera banda catalana a actuar al recinte de Montjuïc cantant en català. El seu darrer concert es farà el dissabte 10 d'octubre i es retransmetrà en directe per TV3, la plataforma 3Cat i l'emissora iCat. Us oferim un recull de catorze de les millors cançons del grup:
1. "Truca'm que arreglarem el món" cantava Oques Grasses a Amiga de ningú, un dels seus primers èxits del disc You Poni (2016). Aquesta cançó va marcar l'esperit vitalista que els acompanyaria sempre:
2. Cara de cul és un dels clàssics del grup, que continua vivint sota el lema "Meravellós desastre". La cançó va ser un dels primers himnes de la banda:
3. Fans del sol (2019) va marcar l'auge d'Oques Grasses. Serem ocells és un cant a la llibertat i la superació personal. "No hi haurà gàbies per a tants ocells":
4. Un altre recordatori important que ens fa Oques Grasses és la sort que tenim d'estar vius. "Que aquí ningú neix preparat ni per ser jove, ni per fer-se gran. Que anem venint i anem marxant, si ho fem senzill, ens hi farem menys mal":
5. En el mateix disc trobem In the night, una de les cançons més festives i despreocupates d'Oques:
6. "Que soc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com soc i anar aprenent de tot":
7. Bancals juga amb les expectatives de futur dels joves i el desig de la pau al món. "Faré la revolució i em faré un hort", diuen els músics, "sobren armes i falten gronxadors":
8. El grup català té poques balades, però Deixa és una de les més estimades pel públic:
9. "I si el cor diu que vol jugar-s'ho tot, ¿qui soc jo per dir-li que no? ¿Qui soc jo per dir-me que no? Si veig l'error com una religió, reso a les nits per viure dies nous. Estimo el sol quan fa dies que plou, vull viure-ho tot com un primer petó, ¿de què em serveix la por?":
10. A tope amb la vida (2021) és el cinquè àlbum dels osonencs. Amb col·laboracions com la de Rita Payés, Stay Homas, Santa Salut i Doble, el disc compta amb clàssics com Bye bye:
11. "Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és on vivim. Cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu, perquè ets aquí". La gent que estimo és la cançó més coneguda de la banda i supera els 49 milions de reproduccions a Spotify:
12. Com està el pati va ser el senzill que va avançar l'últim disc d'Oques Grasses, Fruit del deliri (2024):
13. "L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així, passen anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Vull cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent, el riu que m'ha vist créixer el tinc dins, al costat de la meva gent":
14. Sort de tu és la dedicatòria d'amor que tanca l'etapa final de la banda catalana. "I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint":