Per amor va començar i per amor acabarà

Us oferim catorze grans cançons d'Oques Grasses

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Josep Montero en un dels concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys
Josep Montero en un dels concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys

"Per amor va començar i per amor acabarà", ha dit Josep Montero a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. "La vida està plena de principis i finals i vull pensar que això és el que la fa única i bonica. Les coses s’han d’aprofitar i avui ens ho hem de passar bé".  Amb més d'una dècada als escenaris, centenars de concerts, 400 milions de reproduccions només a Spotify, tres àlbums certificats amb Disc d'Or i una base de seguidors fidelíssima, Oques Grasses s'ha convertit en la primera banda catalana a actuar al recinte de Montjuïc cantant en català. El seu darrer concert es farà el dissabte 10 d'octubre i es retransmetrà en directe per TV3, la plataforma 3Cat i l'emissora iCat. Us oferim un recull de catorze de les millors cançons del grup: 

1. "Truca'm que arreglarem el món" cantava Oques Grasses a Amiga de ningú, un dels seus primers èxits del disc You Poni (2016). Aquesta cançó va marcar l'esperit vitalista que els acompanyaria sempre:

Oques Grasses
Piano
Amiga de ningú
Catorze

2. Cara de cul és un dels clàssics del grup, que continua vivint sota el lema "Meravellós desastre". La cançó va ser un dels primers himnes de la banda:

Oques Grasses
Piano
Cara de cul
Catorze

3. Fans del sol (2019) va marcar l'auge d'Oques Grasses. Serem ocells és un cant a la llibertat i la superació personal. "No hi haurà gàbies per a tants ocells":

Oques Grasses
Piano
Serem ocells
Catorze

4. Un altre recordatori important que ens fa Oques Grasses és la sort que tenim d'estar vius. "Que aquí ningú neix preparat ni per ser jove, ni per fer-se gran. Que anem venint i anem marxant, si ho fem senzill, ens hi farem menys mal":

Oques Grasses
Piano
Sta guai
Catorze

5. En el mateix disc trobem In the night, una de les cançons més festives i despreocupates d'Oques:

Oques Grasses
Piano
In the Night
Catorze

6. "Que soc la vida boja, l'eterna joventut, i em sap molt greu, però avui ja no ho puc fer millor. Només puc ser com soc i anar aprenent de tot":

Oques Grasses
Piano
Torno a ser jo
Catorze

7. Bancals juga amb les expectatives de futur dels joves i el desig de la pau al món. "Faré la revolució i em faré un hort", diuen els músics, "sobren armes i falten gronxadors": 

Oques Grasses
Piano
Bancals
Catorze

8. El grup català té poques balades, però Deixa és una de les més estimades pel públic:

Oques Grasses
Piano
Deixa
Catorze

9. "I si el cor diu que vol jugar-s'ho tot, ¿qui soc jo per dir-li que no? ¿Qui soc jo per dir-me que no? Si veig l'error com una religió, reso a les nits per viure dies nous. Estimo el sol quan fa dies que plou, vull viure-ho tot com un primer petó, ¿de què em serveix la por?":

og_atopeamblavida_portada
Piano
Elefants
Redacció

10. A tope amb la vida (2021) és el cinquè àlbum dels osonencs. Amb col·laboracions com la de Rita Payés, Stay Homas, Santa Salut i Doble, el disc compta amb clàssics com Bye bye:

Oques Grasses "Bye bye"
Piano
Bye Bye
Catorze

11. "Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre és on vivim. Cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu, perquè ets aquí". La gent que estimo és la cançó més coneguda de la banda i supera els 49 milions de reproduccions a Spotify:

La gent que estimo
Piano
La gent que estimo
Catorze

12. Com està el pati va ser el senzill que va avançar l'últim disc d'Oques Grasses, Fruit del deliri (2024):

Oques Grasses "com està el pati"
Piano
Com està el pati
Catorze

13. "L'olor del primer amor canvia l'aire per sempre i només pot ser així, passen anys i jo encara segueixo somiant sense haver de dormir. Vull cantar-te com ho fan els grills i que no et passi mai res dolent, el riu que m'ha vist créixer el tinc dins, al costat de la meva gent":

Córrer pels camps - Oques Grasses
Piano
Córrer pels camps
Catorze

14. Sort de tu és la dedicatòria d'amor que tanca l'etapa final de la banda catalana. "I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint":

Sort de tu
Piano
Sort de tu
Catorze
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Converses de camerino
Josep Montero: «Estar content amb la vida que tens és revolucionari»
Gemma Ventura Farré

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 10 d'octubre de 2026 a la 13:13
Modificació: 10 d'octubre de 2026 a la 13:25
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