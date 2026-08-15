Un 15 d'agost com avui

René Magritte i Armand Obiols van morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
René Magritte
René Magritte

El 15 d'agost és l'efemèride de René Magritte i Armand Obiols:

"L’art evoca el misteri, sense el qual el món no existiria", deia René Magritte que va néixer el 21 de novembre del 1898 i va morir el 15 d'agost del 1967. Recordem el pintor surrealista belga llegint-ne 14 reflexions:

magritte los amantes
Passadís
Magritte: això no és un pintor
Catorze

Andrea Jofre va dedicar aquest text al pintor:

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Passadís
Magritte, la màquina de jugar
Andrea Jofre

Joan Prat i Esteve, més conegut pel pseudònim Armand Obiols, va néixer a Sabadell el 13 de juliol de 1904 i va morir a Viena el 15 d'agost de 1971. Va ser un escriptor, periodista, traductor i crític literari català. El 1939, l'any que s'exilia a França un cop acabada la Guerra Civil espanyola, comença una intensa i complicada relació amb Mercè Rodoreda, que durarà fins a la mort d'Obiols. Els seus consells literaris i el seu profund coneixement de la literatura catalana i universal seran enormement valuosos per a la creació narrativa de Rodoreda:

La gran carta d'amor d'Obiols a Rodoreda
Biblioteca
La gran carta d'amor d'Obiols a Rodoreda
Quim Torra

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 15 d'agost de 2026 a les 08:00
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