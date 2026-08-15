El 15 d'agost és l'efemèride de René Magritte i Armand Obiols:
"L’art evoca el misteri, sense el qual el món no existiria", deia René Magritte que va néixer el 21 de novembre del 1898 i va morir el 15 d'agost del 1967. Recordem el pintor surrealista belga llegint-ne 14 reflexions:
Andrea Jofre va dedicar aquest text al pintor:
Joan Prat i Esteve, més conegut pel pseudònim Armand Obiols, va néixer a Sabadell el 13 de juliol de 1904 i va morir a Viena el 15 d'agost de 1971. Va ser un escriptor, periodista, traductor i crític literari català. El 1939, l'any que s'exilia a França un cop acabada la Guerra Civil espanyola, comença una intensa i complicada relació amb Mercè Rodoreda, que durarà fins a la mort d'Obiols. Els seus consells literaris i el seu profund coneixement de la literatura catalana i universal seran enormement valuosos per a la creació narrativa de Rodoreda: