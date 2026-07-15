El 15 de juliol és l'efemèride de personalitats com Roberto Bolaño, Anton Txékhov, Rosalía de Castro, Rembrandt i Ian Curtis:
"Enséñame a sostener tu corazón un ratito en mi mano
a abrir mis piernas como se abren las flores para el viento"
Roberto Bolaño va néixer a Santiago de Xile el 28 d'abril del 1953 i va morir a Barcelona el 15 de juliol del 2003. Us n'oferim el poema Enséñame a bailar:
"En aquel tiempo yo tenía veinte años
y estaba loco. [...]
Y la pesadilla me decía: crecerás":
"No abordis mai els contes d'un en un. Si els abordes d'un en un, honestament, pots estar escrivint el mateix conte fins al dia que et moris." Els consells de Bolaño per escriure contes:
El espíritu de la ciencia-ficción és una novel·la inèdita de Roberto Bolaño que s'ha conservat al seu arxiu personal. Està datada a Blanes i la va escriure a principis dels vuitanta. L'argument se situa al Mèxic dels anys setanta: narra la vida de dos joves poetes llatinoamericans que tenen obsessió per la poesia i per la ciència-ficció i que intenten viure de la literatura:
"Quan escric, confio plenament que el lector afegirà pel seu compte els elements subjectius que falten al conte", deia Txékhov, que va néixer el 29 de gener del 1860 a Taganrog i va morir el 15 de juliol de 1904 a Badenweiler, víctima de tuberculosi. Recordem un dels grans dramaturgs i narradors de Rússia llegint-ne 14 consells per a escriptors.
Txékhov, fill de comerciants i metge d'ofici, va ser renovador del llenguatge dramàtic. És autor d'obres com Oncle Vània, Les tres germanes i L'hort dels cirerers. El recordem llegint-ne el conte Aniuta, publicat a Contes (Quaderns Crema):
La poeta gallega Rosalía de Castro va néixer el 24 de febrer de 1837 a Santiago de Compostela, i va morir el 15 de juliol de 1885 a la Corunya. La recordem amb el seu poema Negra sombra, del poemari Follas novas (1880). Us n'oferim la versió traduïda al català per Tomàs Garcés i la versió musicada per Luz Casal:
Adiós ríos, adiós fontes és un dels poemes més populars de Rosalía de Castro. Va ser publicat el 1861 a la revista El Museo Universal, quan l'escriptora tenia 24 anys. Llegim aquest cant d'amor i d'enyor, en gallec i en castellà (traduït per Amadeo Magariños), i l'escoltem cantat per Amancio Prada:
Rembrandt Harmenszoon van Rijn va néixer a Leiden (Holanda) el 15 de juliol del 1606 i va morir a Amsterdam el 4 d’octubre del 1669. Recordem el pintor barroc neerlandès, autor d’alguns dels retrats més coneguts del segle XVII i d’il·lustracions bíbliques:
Ian Curtis, va néixer a Stretford el 15 de juliol de 1956, i va morir a Macclesfield, 18 de maig de 1980. Va ser el cantant i compositor del grup de música Joy Division: