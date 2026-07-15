Un 15 de juliol com avui

Roberto Bolaño, Anton Txékhov, Rosalía de Castro, Rembrandt i Ian Curtis són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
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Autor
Roberto Bolaño
Roberto Bolaño

El 15 de juliol és l'efemèride de personalitats com Roberto Bolaño, Anton Txékhov, Rosalía de Castro, Rembrandt i Ian Curtis:

"Enséñame a sostener tu corazón un ratito en mi mano
a abrir mis piernas como se abren las flores para el viento"

Roberto Bolaño va néixer a Santiago de Xile el 28 d'abril del 1953 i va morir a Barcelona el 15 de juliol del 2003. Us n'oferim el poema Enséñame a bailar: 

Roberto Bolaño
Biblioteca
Enséñame a bailar
Catorze

"En aquel tiempo yo tenía veinte años
y estaba loco. [...]
Y la pesadilla me decía: crecerás": 

Roberto Bolaño
Biblioteca
Los perros románticos
Catorze

"No abordis mai els contes d'un en un. Si els abordes d'un en un, honestament, pots estar escrivint el mateix conte fins al dia que et moris." Els consells de Bolaño per escriure contes:

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Biblioteca
12 consells de Bolaño per escriure contes
Catorze

El espíritu de la ciencia-ficción és una novel·la inèdita de Roberto Bolaño que s'ha conservat al seu arxiu personal. Està datada a Blanes i la va escriure a principis dels vuitanta. L'argument se situa al Mèxic dels anys setanta: narra la vida de dos joves poetes llatinoamericans que tenen obsessió per la poesia i per la ciència-ficció i que intenten viure de la literatura:

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Tast editorial
La novel·la inèdita de Bolaño
Catorze

"Quan escric, confio plenament que el lector afegirà pel seu compte els elements subjectius que falten al conte", deia Txékhov, que va néixer el 29 de gener del 1860 a Taganrog i va morir el 15 de juliol de 1904 a Badenweiler, víctima de tuberculosi. Recordem un dels grans dramaturgs i narradors de Rússia llegint-ne 14 consells per a escriptors.

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Biblioteca
14 consells de Txékhov per escriure
Catorze

Txékhov, fill de comerciants i metge d'ofici, va ser renovador del llenguatge dramàtic. És autor d'obres com Oncle Vània, Les tres germanes i L'hort dels cirerers. El recordem llegint-ne el conte Aniuta, publicat a Contes (Quaderns Crema):

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Tast editorial
Aniuta
Catorze

La poeta gallega Rosalía de Castro va néixer el 24 de febrer de 1837 a Santiago de Compostela, i va morir el 15 de juliol de 1885 a la Corunya. La recordem amb el seu poema Negra sombra, del poemari Follas novas (1880). Us n'oferim la versió traduïda al català per Tomàs Garcés i la versió musicada per Luz Casal:

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Biblioteca
Negra sombra
Catorze

Adiós ríos, adiós fontes és un dels poemes més populars de Rosalía de Castro. Va ser publicat el 1861 a la revista El Museo Universal, quan l'escriptora tenia 24 anys. Llegim aquest cant d'amor i d'enyor, en gallec i en castellà (traduït per Amadeo Magariños), i l'escoltem cantat per Amancio Prada:

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Piano
Adiós ríos, adiós fontes
Catorze

Rembrandt Harmenszoon van Rijn va néixer a Leiden (Holanda) el 15 de juliol del 1606 i va morir a Amsterdam el 4 d’octubre del 1669. Recordem el pintor barroc neerlandès, autor d’alguns dels retrats més coneguts del segle XVII i d’il·lustracions bíbliques:

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Passadís
Les classes de Rembrandt
Redacció

Ian Curtis, va néixer a Stretford el 15 de juliol de 1956, i va morir a Macclesfield, 18 de maig de 1980. Va ser el cantant i compositor del grup de música Joy Division:

Ian Curtis
Piano
Love Will Tear Us Apart
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 15 de juliol de 2026
Última modificació: 15 de juliol de 2026
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