Un 15 de setembre com avui

Chimamanda Ngozi Adichie, Agatha Christie, Jessye Norman i Jordi Dauder van néixer o morir en aquesta data

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Autor
Chimamanda Ngozi Adichie
Chimamanda Ngozi Adichie

El 15 de setembre és l'efemèride de personalitats com Chimamanda Ngozi Adichie, Agatha Christie, Jessye Norman i Jordi Dauder:

"No sabem com suportarem el dol fins que el vivim". El pare de la coneguda autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie va morir el juny del 2020, durant la pandèmia de Covid-19. Arran d'això, ella va escriure un text breu però extremadament lúcid i necessari, unes reflexions al voltant de la pèrdua, l'absència i el pas del temps. A Sobre el dol, publicat per Fanbooks, l'escriptora ens parla de manera molt íntima d'una experiència humana universal. En llegim 14 fragments:

A. C.
Tast editorial
Sobre el dol
Catorze

Chimamanda Ngozi Adichie va néixer a Enugu, Nigèria, el 15 de setembre del 1977. A la seva xerrada TED We Should All Be Feminists, va recollir diferents significats del mot feminisme en ple segle XXI, va donar veu a diverses experiències de dones i va centrar l'atenció en els problemes de gènere. Posteriorment, aquesta conferència s'ha publicat com a llibre: Tothom hauria de ser feminista (Edicions 62):

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Biblioteca
Tothom hauria de ser feminista
Catorze

"La maldat no és una cosa sobrehumana, és una cosa menys que humana". Agatha Christie va néixer el 15 de setembre del 1890 a Torquay (Anglaterra) i va morir el 12 de gener del 1976 a Winterbrook (Anglaterra). Recordem la reina del crim amb catorze reflexions que giren al voltant de la vida i de l'ofici d'escriure:

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14 pensaments
Agatha Christie, rentant plats
Catorze

La soprano Jessye Norman va néixer a Augusta el 15 de setembre de 1945 i va morir a Nova York el 30 de setembre de 2019, a 74 anys. La cantant, dotada d'una veu poderosa i una gran presència escènica, va ser una de les primeres dones afroamericanes en triomfar al món de l'òpera i és coneguda especialment per les seves interpretacions de les òperes de Mozart, Berlioz i Wagner. La recordem interpretant Liebestod, l'ària final de l'òpera Tristany i Isolda, de Richard Wagner, acompanyada per l'Orquestra Filharmònica de Viena, i dirigida per Herbert von Karajan:

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Piano
Jessye Norman, la veu poderosa
Catorze

L'actor Jordi Dauder va néixer el 5 de març del 1938 a Badalona i va morir el 15 de setembre del 2011 a Madrid. El recordem amb un recull de reflexions en primera persona. I veient el tràiler del documental pòstum Jordi Dauder, la revolució pendent, que en mostra la vessant més combativa:

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14 pensaments
Jordi Dauder, la revolució pendent
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 15 de setembre de 2026 a les 19:48
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