El 16 de juliol és l'efemèride de personalitats com May Sarton, Herbert von Karajan, Jane Birkin, Heinrich Böll i Ginger Rogers:
"Ara esdevinc jo mateixa. M’ha calgut
temps, molts anys i llocs;
He estat dissolta i trasbalsada,
he dut la cara d’altra gent,
he corregut embogida, com si el Temps hi fos,
terrible i vell, i m’avisés a crits:
“Afanya’t, o et moriràs abans de…”
La poeta May Sarton va néixer el 3 de maig de 1912 a Wondelgem i va morir a York, als Estats Units, el 16 de juliol de 1995. Us n'oferim un poema traduït per Montserrat Abelló:
Herbert von Karajan va néixer el 5 d’abril de 1908 a Salzburg i va morir el 16 de juliol de 1989 a Anif (Àustria). Veiem com un dels millors directors del període de postguerra dirigeix els fragments Confutatis maledictis i Lacrimosa de la Missa de Rèquiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart amb la Berliner Philharmoniker:
Jane Birkin va néixer el 14 de desembre de 1946 a Londres, on va iniciar la seva carrera com a actriu als 17 anys. No va ser fins que, ja a França, va protagonitzar la pel·lícula Slògan, on va començar la seva icònica relació amb Serge Gainsbourg (curiosament, després que ell la fes plorar al càsting) que es va consolidar com a actriu, i també com a cantant. Tots dos van triomfar mundialment amb la controvertida «Je t’aime… moi non plus» i van tenir una filla, la Charlotte. Posteriorment, Jane Birkin va formar una família amb el cineasta Jacques Doillon, amb qui va tenir una altra filla, la Lou. En aquesta cançó, composta per Mickaël Furnon, Birkin (que va morir el 16 de juliol del 2023 a París) canta en col·laboració del grup del compositor, Mickey 3D:
" Si la mort parlés, no hi hauria més guerres." Heinrich Böll va néixer el 21 de desembre del 1917 a Colònia (Alemanya) i va morir 16 de juliol del 1985 a Kreuzau (Alemanya). Escriptor d'estil àgil, va ser molt crític amb el militarisme i l'Alemanya de la postguerra. La seva obra, marcada per unes profundes conviccions catòliques i un humor aspre, se centra en les ferides materials i psicològiques de la guerra i converteix la gent corrent en la gran protagonista dels seus llibres. Recordem l'escriptor, que va rebre l'any 1972 el Premi Nobel de Literatura, llegint-te 14 reflexions:
Ginger Rogers va néixer el 16 de juliol el 1911 a Independence (Missouri) i va morir el 25 d'abril del 1995 a Santa Mònica (Califòrnia). Recordem l'actriu i ballarina veient l'agilitat, el talent i la gràcia amb què ballava al costat de Frederick Austerlitz: