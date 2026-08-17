Un 17 d'agost com avui

V.S. Naipaul i Manel Marí van néixer o morir en aquesta data

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Homenatge a les víctimes de l'atemptat de La Rambla de Barcelona
Homenatge a les víctimes de l'atemptat de La Rambla de Barcelona

El 17 d'agost és l'efemèride de personalitats com V.S. Naipaul i Manel Marí. I és el dia en què l'any 2017 el nostre país va patir un atemptat terrorista:

Aquesta peça audiovisual de Raquel Barrera i Pol Turrents ret homenatge a les víctimes de l'atemptat a la Rambla de Barcelona, amb la cançó Imagine de John Lennon com a banda sonora:

Imagine a La Rambla
Piano
«Imagine» a la Rambla
Catorze

Una cinquantena de músics agrupats sota el nom de Músics per la Rambla es van unir per homenatjar les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017 a través d'una versió de La Rambla, una rumba de Dani Galiot:

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Piano
Rumba per la Rambla
Catorze

"líquid vermell com la flor de la sang".
Teresa Costa-Gramunt va fer aquest poema després de l'atemptat:

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Biblioteca
17 d’agost de 2017 a les 17h
Teresa Costa-Gramunt

L'escriptor britànic V.S. Naipaul va néixer a Chaguanas, Trinitat i Tobago, el 17 d'agost de 1932 i va morir a Londres l'11 d'agost de 2018. Va ser guardonat amb el premi Nobel de Literatura del 2001 i se'l considera un símbol del desarrelament modern. Aquests són els seus consells als escriptors que comencen:

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Biblioteca
No escriguis frases llargues
Redacció

Manel Marí va néixer a Eivissa el 17 d'agost del 1975 i va morir a València el 31 de gener del 2018. Pseudònim de Manuel Garcia Marí, va morir als 42 anys per una infecció pulmonar. Recordem l'escriptor llegint un poema del seu llibre Tavernàries (Bromera), amb què el 2016 va guanyar el premi València Alfons el Magnànim de poesia, i escoltant-lo recitat per Roqui Albero, amb Jordi Wheeler a la guitarra:

hey
Tast editorial
Jo soc la veu
Catorze
 

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Publicació: 17 d'agost de 2026 a les 08:00
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