El 17 de juliol és l'efemèride de personalitats com Quino, Billy Holiday i Andrea Camilleri:
"Mafalda sorgeix d'un conflicte, d'una contradicció. De petit t'ensenyen coses que no s'han de fer perquè estan mal fetes i fan mal. Però resulta que quan obres els diaris trobes que els adults fan totes aquestes coses prohibides. Aquí neix el conflicte. ¿Per què els grans no fan el que ensenyen?". El dibuixant argentí Joaquín Salvador Lavado, conegut artísticament com a Quino, va néixer el 17 de juliol del 1932 a Mendoza i va morir a Buenos Aires el 30 de setembre del 2020. La seva criatura més popular és sens dubte la Mafalda, que es va publicar per primer cop el 29 de setembre del 1964. En rescatem catorze tires:
Billy Holiday va néixer a Baltimore el 7 d'abril del 1915 i va morir a Nova York el 17 de juliol del 1959. Escoltem la cançó denúncia que va popularitzar, Strange Fruit, escrita per Abel Meeropol l'any 1939. La cançó va ser considerada una "declaració de guerra" i un dels iniciadors del moviment pels drets civils als Estats Units:
Escoltem un dels temes més populars de la cantant de Baltimore, All of me:
"És pensar en la mort el que m’ajuda a viure", deia Andrea Camilleri. L'escriptor va néixer a Porto Empedocle (Sicilia) el 6 de setembre de 1925 i va morir el 17 de juliol de 2019, als 93 anys. Va ser conegut per ser un dels màxims exponents de la novel·la negra i per ser el pare de la saga del comissari Montalbano. El recordem llegint-ne 14 reflexions: