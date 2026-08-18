El 18 d'agost és l'efemèride de personalitats com Federico García Lorca, Honoré de Balzac i Stephen Vizinczey:
El poeta Federico García Lorca va néixer el 5 de juny de 1898 a Fuente Vaqueros (Granada) i va morir afusellat pel franquisme a Alfacar, Granada, el 18 d'agost del 1936. Només tenia 38 anys i se l'acusava de ser "socialista, maçó i homosexual". L'any 1949, un Leonard Cohen de quinze anys va entrar en una llibreria de segona mà, va agafar un llibre de Federico García Lorca i se'n va enamorar. "Va ser el primer poeta que em va convidar a viure en el seu món", va explicar el cantant. La connexió va ser tan gran que la primera filla de Cohen es diu Lorca. Lorca Cohen: un nom que resumeix una admiració. El 1986, Leonard Cohen va adaptar a l'anglès el poema Pequeño vals vienés, del poemari Poeta en Nueva York. Vet aquí el resultat:
Lorca, quan tenia vint-i-un i vint-i-dos anys va escriure aquests dos poemes, que els escoltem interpretats per l'actor Joel Minguet:
"Que lo que no me des y no te pida
será para la muerte, que no deja
ni sombra por la carne estremecida".
Ens en queda la memòria i els versos del poeta andalús:
"No existeix un gran talent sense que hi hagi una gran voluntat", deia Honoré de Balzac que va néixer a Tours el 20 de maig de 1799 i va morir a París el 18 d'agost del 1850. Va abandonar els estudis de dret per dedicar-se a la literatura, escrivint rere pseudònims. No se n'acabava de sortir i va provar d'entrar a negocis relacionats amb el món editorial, però en va sortir malparat, amb deutes. Tot i aquesta experiència, Honoré de Balzac, autor de l'obra La comèdia humana, acabaria assolint un gran reconeixement. Recordem un dels representats de la novel·la realista amb 14 reflexions que giren, sobretot, al voltant de l'amor:
Stephen Vizinczey va néixer a Káloz, Hongria, el 12 de maig de 1933 i va morir a Londres el 18 d’agost de 2021. Somiava en anglès des dels vint-i-cinc anys i era un mestre en el domini escrit de la seva llengua adoptiva. Se'l compara amb Joseph Conrad i Vladimir Nabokov. Però quan parlava, a poc a poc i mesurant les paraules, el delatava un inconfusible accent estranger: