El 19 d'agost és l'efemèride de personalitats com Manolo García, Coco Chanel, William-Adolphe Bouguereau i Gustave Caillebotte:
"¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?". Manolo García va néixer a Barcelona el 19 d'agost de 1955. Us oferim un dels èxits d'El Último de la Fila:
"En los valles me pierdo,
en las carreteras duermo.
Ahora sopla el viento.
Cuando el mar quedó lejos hace tiempo":
Gabrielle Bonheur Chanel, més coneguda amb el nom de Coco Chanel, va néixer el 19 d'agost de 1883 a Saumur, França i va morir el 10 de gener de 1971 a París. Va passar la infantesa en un orfenat i va acabar sent una gran empresària. De ben joveneta ja ajudava el sastre de Moulins d'Allier i freqüentava els cabarets, on va començar la seva fama de dona fatal i on aprofitava per fer relacions socials. El 1909 va obrir la seva primera botiga, de barrets, a Boulevard Malesherbes, finançada per un dels seus amants, Étienne Balsan. El 1916 va presentar la seva primera col·lecció de tardor a Vogue i el 1918 va obrir una empresa amb 300 treballadors. Arribarien a ser més de 4.000. La recordem amb 14 reflexions i amb un vídeo sobre la moda, la bellesa i l'elegància femenines:
William-Adolphe Bouguereau va néixer a La Rochelle el 30 de novembre de 1825, i hi va morir el 19 d'agost de 1905. Va ser un dels pintors més representatius de l'academicisme francès, un estil de marcat esperit formalista fruit de la influència que tenien les acadèmies artístiques de l'època. Bouguereau, reconegut i lloat, va centrar la seva producció en temes mitològics i religiosos, i en nus i retrats femenins. Ens apropem a la seva obra fent un recorregut cronològic per aquestes 14 pintures:
Gustave Caillebotte va néixer a París el 19 d'agost de 1848 i va morir a Gennevilliers el 21 de febrer de 1894, als 45 anys. A més de pintor, també va ser col·leccionista, mecenes i organitzador d'exposicions, àmbits als quals va poder-se dedicar gràcies a la fortuna familiar. Realista als seus inicis, molt lligada a la pintura de Courbet i Millet, la seva obra va veure's influenciada per l'impressionisme, moviment que va ajudar a tirar endavant finançant exposicions d'artistes com Renoir i Monet. Caillebotte va pintar escenes de la vida de l'alta burgesia però també de la classe treballadora, interiors i exteriors del París urbà, sempre, però, amb una mirada i composició influenciades per la fotografia. Fem un passeig cronològic per la seva obra: