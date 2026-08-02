El 2 d'agost és l'efemèride de personalitats com Manuel Forcano i Cecilia:
Manuel Forcano va néixer a Barcelona el 2 d'agost de 1968. L'entrevista que li va fer Gemma Ventura quan el poeta va publicar Arabesc, l'antologia en què ofereix una tria dels poemes que ha escrit durant trenta anys:
"I hi ha els amors que encara han de venir, un exèrcit en missió de pau que avança cap a tu armat fins a les dents", escriu Manuel Forcano al poema Hi ha amors:
"Com el vent que es menja per les puntes les banderes, així vam començar a desestimar-nos." L'actriu Sílvia Bel i la il·lustradora Marta Bellvehí reciten i dibuixen aquest poema de Manel Forcano:
Evangelina Sobredo Galanes, més coneguda com a Cecilia, va néixer a Madrid l'11 d'octubre del 1948 i va morir en un accident de cotxe el 2 d'agost de 1976, quan només tenia 27 anys. Encara avui en recordem cançons com aquesta:
Lídia Pujol li va retre homenatge amb el disc Conversando con Cecilia, on hi ha cançons com el Nada de nada: