Un 2 d'agost com avui

Manuel Forcano i Cecilia són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
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Manuel Forcano. Foto: Gemma Ventura
Manuel Forcano. Foto: Gemma Ventura

El 2 d'agost és l'efemèride de personalitats com Manuel Forcano i Cecilia: 

Manuel Forcano va néixer a Barcelona el 2 d'agost de 1968. L'entrevista que li va fer Gemma Ventura quan el poeta va publicar Arabesc, l'antologia en què ofereix una tria dels poemes que ha escrit durant trenta anys:

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Artesans del temps
Manuel Forcano: «El món és ple de bellesa, només l'has de voler veure»
Gemma Ventura Farré

"I hi ha els amors que encara han de venir, un exèrcit en missió de pau que avança cap a tu armat fins a les dents", escriu Manuel Forcano al poema Hi ha amors:

Hi ha amors
Biblioteca
Hi ha amors
Redacció

"Com el vent que es menja per les puntes les banderes, així vam començar a desestimar-nos." L'actriu Sílvia Bel i la il·lustradora Marta Bellvehí reciten i dibuixen aquest poema de Manel Forcano:

Com el vent
Poesia dibuixada
Com el vent
Catorze
 

Evangelina Sobredo Galanes, més coneguda com a Cecilia, va néixer a Madrid l'11 d'octubre del 1948 i va morir en un accident de cotxe el 2 d'agost de 1976, quan només tenia 27 anys. Encara avui en recordem cançons com aquesta:

Un ramito de violetas
Piano
Un ramito de violetas
Catorze

Lídia Pujol li va retre homenatge amb el disc Conversando con Cecilia, on hi ha cançons com el Nada de nada:

"Nada de nada", cantada per Cecilia i Lídia Pujol
Piano
Nada de nada
Redacció

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 02 d'agost de 2026 a les 08:00
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