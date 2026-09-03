El 2 de setembre és l'efemèride de personalitats com Pepe Rubianes, J. R. R. Tolkien, Viktor E. Frankl i Duaner Rousseau:
«Amb tant d'imbècil amb carnet d'opinador, els savis callen». Pepe Rubianes va néixer el 2 de setembre de 1947 a Vilagarcía de Arousa i va morir l'1 de març de 2009 a Barcelona. A través de l'humor, aprendria a dir les coses pel seu nom. Amb una bona dosi d'ironia i amb uns quants somriures per repartir a tort i a dret. El recordem tornant-no a escoltar i llegint-ne 14 reflexions:
«La fantasia és un dret legítim de l'ésser humà. A través de la fantasia, adquirim una llibertat i una satisfacció completes», deia John Ronald Reuel Tolkien, l'autor d'El Senyor dels Anells. Va néixer el 3 de gener de 1892 a Bloemfontein (Sud-àfrica) i va morir el 2 de setembre de 1973 a Bournemouth. El recordem llegint-ne 14 pensaments:
Recordem l’escriptor llegint una de les cartes –publicades al llibre Cartas de J. R. R. Tolkien (Minotauro)– que va escriure al seu editor, Stanley Unwin, quan semblava que El Senyor dels Anells seria una obra destinada al fracàs comercial. Val a dir que, d'entrada, va ser així. El llibre va rebre males crítiques i de seguida el van retirar de les llibreries. Però als anys seixanta l'obra va ressuscitar. I de quina manera. I fins avui:
«Si la vida té algun sentit, llavors també ha de tenir sentit el sofriment. I és que en certa manera el sofriment forma part de la vida, igual que el destí i la mort», deia Viktor E. Frankl. El psiquiatre va néixer a Viena el 26 de març del 1905 i va morir al mateix lloc el 2 de setembre del 1997. Del 1942 al 1945 va patir la duresa inhumana dels camps de concentració. El recordem escoltant-ne una entrevista i llegint un recull de 14 fragments del seu llibre L'home a la recerca de sentit que, amb una lucidesa extraordinària, no només analitza aquella brutalitat, sinó que reflexiona per quin motiu, malgrat el pitjor dels inferns, val la pena viure:
Henri Rousseau, anomenat el Duaner Rousseau, va néixer el 21 de maig de 1844 a Laval (França) i va morir el 2 de setembre de 1910 a París. Recordem el pintor francès d'estil naïf fent un recorregut crònològic (del 1886 al 1910) per la seva obra: