Un 20 d'agost com avui

Ken Robinson, Jerry Lewis i Jamie Cullum van morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Ken Robinson
Ken Robinson

El 20 d'agost és l'efemèride de Ken Robinson, Jerry Lewis i Jamie Cullum:

Ken Robinson va néixer a Liverpool el 4 de març del 1950 i va morir a Los Angeles el 20 d'agost del 2020. Escoltem la xerrada TED –i en recollim 14 reflexions– en què l'educador parlava sobre la importància de reconèixer, vetllar i impulsar els talents de cada infant. I en què reflexionava sobre fins a quin punt és important educar respectant el potencial i la identitat dels alumnes:

Foto: Getty Images
Estudi
Ken Robinson: «Estem obsessionats a portar la gent a la universitat»
Catorze

L'actor còmic Jerry Lewis va néixer a Newark el 16 de març del 1926 i va morir a Las Vegas el 20 d'agost del 2017. Tot i que deia que no volia ser recordat, en recordem 14 reflexions:

1200_1503302859el-profesor-chiflado
14 pensaments
Jerry Lewis: «No vull ser recordat»
Catorze

El cantant i compositor britànic Jamie Cullum va néixer a Rochford (Regne Unit) el 20 d'agost del 1979:

Jamie Cullum
Piano
Get Your Way
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

Heart
Desa la publicació
Publicació: 20 d'agost de 2026 a les 08:00
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi