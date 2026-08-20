Ken Robinson: «Estem obsessionats a portar la gent a la universitat»

El 20 d'agost és l'efemèride de Ken Robinson, Jerry Lewis i Jamie Cullum:
Ken Robinson va néixer a Liverpool el 4 de març del 1950 i va morir a Los Angeles el 20 d'agost del 2020. Escoltem la xerrada TED –i en recollim 14 reflexions– en què l'educador parlava sobre la importància de reconèixer, vetllar i impulsar els talents de cada infant. I en què reflexionava sobre fins a quin punt és important educar respectant el potencial i la identitat dels alumnes:
L'actor còmic Jerry Lewis va néixer a Newark el 16 de març del 1926 i va morir a Las Vegas el 20 d'agost del 2017. Tot i que deia que no volia ser recordat, en recordem 14 reflexions:
El cantant i compositor britànic Jamie Cullum va néixer a Rochford (Regne Unit) el 20 d'agost del 1979: