El 21 de juliol és l'efemèride de personalitats com Xesco Boix, Pere Calders, Ernest Hemingway i Robin Williams:
"Va ser el primer mort de la meva vida. Era un 21 de juliol, jo tenia quinze anys, en faltaven dos perquè es morís la meva cosina. L'avi em va explicar al passeig de Palamós que en Xesco s'havia tirat a la via del tren, o que a en Xesco l'havia atropellat un tren, i em va semblar que el cel em cauria al damunt i m'atropellaria a mi. Em va caldre veure la notícia per la tele per acabar de pair les paraules de l'avi". Xesco Boix va néixer a Barcelona el 3 de febrer del 1946 i va morir a Malgrat de Mar el 21 de juliol del 1984. Eva Piquer va dedicar-li aquest text:
Recordem Xesco Boix cantant Vull ser lliure:
La germana de Xesco Boix, l'Elisenda, el dia en què el músic hauria fet 75 anys, el va recordar amb dos retrats fets per ella i amb la carta que reproduïm:
"Em dic Pere i dos cognoms més. Vaig néixer abans d’ahir i ja som demà passat. Ara només penso com passaré el cap de setmana." Pere Calders va néixer el 29 de setembre del 1912 i va morir el 21 de juliol del 1994. El recordem llegint-ne 14 microcontes:
Sílvia Bel llegeix un conte de Pere Calders:
"El secret de la saviesa, del poder i del coneixement és la humilitat", deia Ernest Miller Hemingway, que va néixer el 21 de juliol del 1899 a Oak Park i va morir el 2 de juliol de 1961 a Idaho (EUA). És considerat un dels escriptors més importants del segle XX. Recordem el Nobel nord-americà amb 14 reflexions seves:
Robin McLaurin Williams va néixer a Chicago, Illinois, el 21 de juliol de 1951, i va morir a Califòrnia l'11 d'agost del 2014. Va interpretar pel·lícules com El rei pescador i Hook. Va rebre l'Oscar al millor actor secundari, dos premis Emmy i quatre Globus d'Or, entre d'altres reconeixements. El recordem veient dues escenes mítiques d'El club dels poetes morts: