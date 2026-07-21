Un 21 de juliol com avui

Xesco Boix, Pere Calders, Ernest Hemingway i Robin Williams són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

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Autor
Xesco Boix
Xesco Boix

El 21 de juliol és l'efemèride de personalitats com Xesco Boix, Pere Calders, Ernest Hemingway i Robin Williams:

"Va ser el primer mort de la meva vida. Era un 21 de juliol, jo tenia quinze anys, en faltaven dos perquè es morís la meva cosina. L'avi em va explicar al passeig de Palamós que en Xesco s'havia tirat a la via del tren, o que a en Xesco l'havia atropellat un tren, i em va semblar que el cel em cauria al damunt i m'atropellaria a mi. Em va caldre veure la notícia per la tele per acabar de pair les paraules de l'avi". Xesco Boix va néixer a Barcelona el 3 de febrer del 1946 i va morir a Malgrat de Mar el 21 de juliol del 1984. Eva Piquer va dedicar-li aquest text:

Xesco Boix
Piano
Xesco Boix, encara plorem per tu
Eva Piquer

Recordem Xesco Boix cantant Vull ser lliure:

Vull ser lliure
Piano
Vull ser lliure
Catorze

La germana de Xesco Boix, l'Elisenda, el dia en què el músic hauria fet 75 anys, el va recordar amb dos retrats fets per ella i amb la carta que reproduïm:

Xesco Boix
Piano
Carta al meu germà Xesco
Catorze

"Em dic Pere i dos cognoms més. Vaig néixer abans d’ahir i ja som demà passat. Ara només penso com passaré el cap de setmana." Pere Calders va néixer el 29 de setembre del 1912 i va morir el 21 de juliol del 1994. El recordem llegint-ne 14 microcontes:

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Biblioteca
14 microcontes de Pere Calders
Catorze

Sílvia Bel llegeix un conte de Pere Calders:

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En veu alta
Invasió subtil
Sílvia Bel

"El secret de la saviesa, del poder i del coneixement és la humilitat", deia Ernest Miller Hemingway, que va néixer el 21 de juliol del 1899 a Oak Park i va morir el 2 de juliol de 1961 a Idaho (EUA). És considerat un dels escriptors més importants del segle XX. Recordem el Nobel nord-americà amb 14 reflexions seves:

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14 pensaments
Hemingway i la gent alegre
Catorze

Robin McLaurin Williams va néixer a Chicago, Illinois, el 21 de juliol de 1951, i va morir a Califòrnia l'11 d'agost del 2014. Va interpretar pel·lícules com El rei pescador i Hook. Va rebre l'Oscar al millor actor secundari, dos premis Emmy i quatre Globus d'Or, entre d'altres reconeixements. El recordem veient dues escenes mítiques d'El club dels poetes morts:

Robin Williams a la pel·lícula "El club dels poetes morts"
Butaca
Robin Williams i els poetes morts
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 21 de juliol de 2026
Última modificació: 21 de juliol de 2026
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