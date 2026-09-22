Un 21 de setembre com avui

Carles Sabater, Leonard Cohen, Arthur Schopenhauer i Núria Feliu van néixer o morir en aquesta data

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Foto: Juan Miguel Morales
Foto: Juan Miguel Morales

El 21 de setembre és l'efemèride de Carles Sabater, Leonard Cohen, Arthur Schopenhauer i Núria Feliu.

Octubre del 1998. La nit abans, Carles Sabater (Barcelona, 21 de setembre del 1962) havia actuat amb Sau. La conversa a fons que va compartir amb Joan Anton Rechi al programa Molt personal, dels estudis de ràdio i televisió d'Andorra, va ser una de les últimes entrevistes de la seva vida. El cantant i actor va morir al cap de tres mesos, el 13 de febrer de 1999, als 36 anys, en acabar un concert a Vilafranca del Penedès:

Carles Sabater
Piano
Carles Sabater: «A la vida te l'has de jugar»
Catorze

El 9 de març del 2001 es va aprovar el decret per suprimir el servei militar. Pep Sala, compositor, juntament amb Carles Sabater, de No he nascut per militar, ens explica quina història hi ha al darrere d'aquesta cançó:

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Piano
No he nascut per militar
Catorze

Leonard Cohen va néixer el 21 de setembre de 1934 al Canadà i va morir el 7 de novembre del 2016 als 82 anys a Los Angeles. Escoltem el Hey That's No Way to Say Goodbye cantat per Leonard Cohen i Judy Collins, i us n'oferim la versió castellana del disc Omega, d'Enrique Morente i Lagartija Nick:

Hey That's No Way to Say Goodbye
Piano
Hey That's No Way to Say Goodbye
Catorze

Escoltem aquesta cançó de Leonard Cohen:

"Dance me to the end of love", de Leonard Cohen.
Piano
Dance me to the end of love
Catorze

"L'activitat, emprendre o aprendre és necessari per a la felicitat de l'ésser humà". Arthur Schopenhauer (22 de febrer de 1788, Polònia – 21 de setembre de 1860, Alemanya) va apreciar la filosofia no com un coneixement pur i separat del món, sinó com una ensenyança pràctica per a la vida. Al llibre El arte de ser feliz (Herder Editorial) recull cinquanta regles, mentre també mira de reüll als grans filòsofs de tots els temps, per aconseguir una de les grans fites de la vida:

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Tast editorial
La felicitat segons Schopenhauer
Catorze

Núria Feliu va néixer a Barcelona el 21 de setembre de 1941 i va morir el 22 de juliol del 2022 als 80 anys. La recordem escoltant-la cantar Tal com érem el 1988 al programa Raffaella Carrà Show. I us n'oferim també l'original, The Way We Were, interpretada per Barbra Streisand:

Tal com érem
Piano
Tal com érem
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 22 de setembre de 2026 a les 14:01
Modificació: 22 de setembre de 2026 a les 14:02
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