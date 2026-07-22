Un 22 de juliol com avui

Núria Feliu, Edward Hopper i Rufus Wainwright són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

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Núria Feliu i Raffaella Carrà
Núria Feliu i Raffaella Carrà

El 22 de juliol és l'efemèride de personalitats com Núria Feliu, Edward Hopper i Rufus Wainwright:

Núria Feliu va néixer a Barcelona el 21 de setembre de 1941 i va morir el 22 de juliol del 2022 als 80 anys. La recordem amb una escena mítica: quan Raffaella Carrà va entrevistar en italià i ella responia en català:

Tal com érem
Piano
Tal com érem
Catorze

"De la tieta recordo els dimecres de berenars a la granja i les pel·lícules de després: germanes i cosins vam empassar-nos entusiasmats tots els Rocky del moment mentre menjàvem un plat de nata amb ensaïmades. Els discs de vinil sonant a casa, les portades de cadascun d'ells, les seves cançons apreses de memòria i cantades al menjador amb el pare. L'emoció de sentir-me especial quan en els seus concerts es dirigia a mi cantant: i tu, una nena abans, com te n'has fet de gran. Per això m’agrada dir que no és la tieta de Catalunya, és la meva". Ho escriu Mireia Feliu, neboda de Núria Feliu:

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Piano
A la meva tieta, Núria Feliu
Catorze

Tot és gris és la versió que Núria Feliu va fer de Misty, la cançó que havia popularitzat Ella Fitzgerald. Va formar part del disc Núria Feliu amb Tete Montoliu:

Núria Feliu
Piano
Tot és gris
Catorze

El pintor Edward Hopper va néixer a Nova York el 22 de juliol del 1882 i va morir, també a Nova York, el 15 de maig del 1967. Abans d'agafar els pinzells, feia esbossos dels quadres a llapis. La seva obra es caracteritza per l'ús de la llum i per les atmosferes solitàries. És l'artista més representatiu de la pintura estatudinenca del segle XX:

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Passadís
La soledat segons Hopper
Catorze

Rufus Wainwright va néixer a Nova York el 22 de juliol de 1973. N'escoltem la cançó Going to a Town:

Going to a Town
Piano
Going to a Town
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 22 de juliol de 2026
Última modificació: 22 de juliol de 2026
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