Un 23 de juliol com avui

Amy Winehouse, Carmen Martín Gaite i Anna Dorothea Therbusch són algunes de les personalitats que van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Amy Winehouse
Amy Winehouse

El 23 de juliol és l'efemèride de personalitats com Amy Winehouse, Carmen Martín Gaite i Anna Dorothea Therbusch:

Amy Winehouse va néixer el 14 de setembre de 1983 a Southgate (Anglaterra) i va morir el 23 de juliol del 2011 a Camden (Anglaterra), quan tenia només 27 anys: es va afegir així a d'altres insignes membres del malaurat Club dels 27 com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison —tots aquests morts en només dos anys, entre 1969 i 1971— o Kurt Cobain. Quin munt de talent malaguanyat. Quina llàstima. Al VOSC la recordem amb Back to Black: la cançó, inspirada en la relació destructiva que mantenia amb la seva parella, que va donar nom al seu segon i últim àlbum. Al vídeo original hi sortia un làpida amb la inscripció "RIP el Cor d'Amy Winwehouse", que es va eliminar després de la seva mort:

Tornar a la foscor
VOSC
Tornar a la foscor
Redacció

La recordem escoltant Tears dry on their own, que va publicar al seu segon i últim disc, Back to Black, una cançó amb lletra i melodia de la mateixa Winehouse i una base instrumental ben coneguda, la d'Ain't no mountain high enough, que van popularitzar Marvin Gaye i Tammi Terrell:

Amy Winehouse
Piano
Tears Dry on Their Own
Catorze

Escoltem Amy Winehouse cantant aquest tema d'amor dolorós:

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Piano
Love Is a Losing Game
Catorze

Carmen Martín Gaite va néixer a Salamanca el 8 de desembre de 1925, i va morir el 23 de juliol de 2000 a Madrid. Va ser una escriptora espanyola representant de l'anomenada "Generación de 1950". La recordem amb aquest retrat de Matías Tolsà:

Carmen Martín Gaite
Amb un sis i un quatre
Carmen Martín Gaite
Matías Tolsà

Anna Dorothea Therbusch, nascuda a Berlín el 23 de juliol del 1721, pertanyia a una família d’artistes d’origen polonès. Tant ella com els seus germans van aprendre a pintar amb el seu pare, el retratista barroc Georg Lisiewski, i es van dedicar professionalment a la pintura. La seva germana gran, Anna Rosina de Gasc, i ella van ser aclamades com a nenes prodigi de la pintura. Quan es va casar va haver de deixar la pintura, va tenir quatre fills i en va tenir cura, a més de servir taules en el restaurant del marit, fins que, als 39 anys, va abandonar la família i va tornar a dedicar-se a la pintura. El 1777 va pintar el seu autoretrat més conegut: es pinta com una dona culta, asseguda i segura d’ella mateixa, llegint un llibre amb el monocle que la va caracteritzar en els darrers anys de la seva vida. Va morir a Berlín el 9 de novembre del 1782. Us oferim 14 de les seves pintures:

L’arribada de la carta d’amor, s. d.
Pintores sota la catifa
Anna Dorothea Therbusch, la pintora que va abandonar la família
Nuri Salvador Sais

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 25 de juliol de 2026
Última modificació: 25 de juliol de 2026
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