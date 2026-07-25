Un 23 de juliol com avui

El 23 de juliol és l'efemèride de personalitats com Amy Winehouse, Carmen Martín Gaite i Anna Dorothea Therbusch:
Amy Winehouse va néixer el 14 de setembre de 1983 a Southgate (Anglaterra) i va morir el 23 de juliol del 2011 a Camden (Anglaterra), quan tenia només 27 anys: es va afegir així a d'altres insignes membres del malaurat Club dels 27 com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison —tots aquests morts en només dos anys, entre 1969 i 1971— o Kurt Cobain. Quin munt de talent malaguanyat. Quina llàstima. Al VOSC la recordem amb Back to Black: la cançó, inspirada en la relació destructiva que mantenia amb la seva parella, que va donar nom al seu segon i últim àlbum. Al vídeo original hi sortia un làpida amb la inscripció "RIP el Cor d'Amy Winwehouse", que es va eliminar després de la seva mort:
La recordem escoltant Tears dry on their own, que va publicar al seu segon i últim disc, Back to Black, una cançó amb lletra i melodia de la mateixa Winehouse i una base instrumental ben coneguda, la d'Ain't no mountain high enough, que van popularitzar Marvin Gaye i Tammi Terrell:
Escoltem Amy Winehouse cantant aquest tema d'amor dolorós:
Carmen Martín Gaite va néixer a Salamanca el 8 de desembre de 1925, i va morir el 23 de juliol de 2000 a Madrid. Va ser una escriptora espanyola representant de l'anomenada "Generación de 1950". La recordem amb aquest retrat de Matías Tolsà:
Anna Dorothea Therbusch, nascuda a Berlín el 23 de juliol del 1721, pertanyia a una família d’artistes d’origen polonès. Tant ella com els seus germans van aprendre a pintar amb el seu pare, el retratista barroc Georg Lisiewski, i es van dedicar professionalment a la pintura. La seva germana gran, Anna Rosina de Gasc, i ella van ser aclamades com a nenes prodigi de la pintura. Quan es va casar va haver de deixar la pintura, va tenir quatre fills i en va tenir cura, a més de servir taules en el restaurant del marit, fins que, als 39 anys, va abandonar la família i va tornar a dedicar-se a la pintura. El 1777 va pintar el seu autoretrat més conegut: es pinta com una dona culta, asseguda i segura d’ella mateixa, llegint un llibre amb el monocle que la va caracteritzar en els darrers anys de la seva vida. Va morir a Berlín el 9 de novembre del 1782. Us oferim 14 de les seves pintures: