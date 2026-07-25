El 24 de juliol és l'efemèride de personalitats com Anna Pont i Alphonse Mucha:
L'arquitecta i artista Anna Pont va néixer a Ripoll el 1975 i va morir el 18 de juliol del 2024 a causa d'un càncer. Compartia estudi d’arquitectura amb el seu company Jordi Comas, i plegats havien fet escoles, CAPS, el mercat de Manlleu o el Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona. També va exercir com a pintora i il·lustradora autodidacta. Les seves il·lustracions en blanc i negre eren reivindicatives i en defensa de les minories, cosa que la va portar a il·lustrar les cobertes de 3TimesRebel, una editorial escocesa que només publica escriptores en llengües minoritàries (i que ha publicat títols traduïts a l'anglès de les autores catalanes Núria Bendicho, Andrea Mayo, Iolanda Batallé o Empar Moliner). Les cobertes de 3TimesRebel que fins ara il·lustrava Anna Pont estan dissenyades per Enric Jardí. Bibiana Mas, fundadora de l'editorial, diu això: «Els dibuixos de l'Anna eren la imatge de 3TimesRebel. A partir d'ara segurament deixaré les cobertes en blanc, sense cap dibuix. No em veig amb cor de substituir-la per res ni per ningú.» Recordem Anna Pont a través de les il·lustracions que va fer per a aquest segell editorial:
Alphonse Mucha va néixer a Ivančice, a l'actual República Txeca, el 24 juliol de 1860 i va morir a Praga el 14 de juliol de 1939. Va ser pintor i artista gràfic, i un dels màxims exponents de l'Art Nouveau, una de les branques del Modernisme, moviment que al tombant del segle XIX va voler trencar les barreres entre les belles arts i les arts aplicades i es va caracteritzar per l'ús de les formes orgàniques, presents en la natura, com les de les flors i altres vegetals. Fem un recorregut per 14 de les seves obres: