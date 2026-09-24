Mercè Rodoreda: «He fet el pregó per ser barcelonina, per dir-me Mercè i per dur Catalunya dintre meu»

El 24 de setembre és l'efemèride de personalitats com Jaume Sisa, Francis Scott Key Fitzgerald, Antonio Tabucchi. I també és la festa major dels barcelonins:
"Mare de Déu de la Mercè, feu que els catalans no hàgim de sentir-nos mai més captius, que la nostra aspiració tan justa i tan humana de néixer i de morir catalans ens sigui reconeguda per sempre de sempre. Depèn de vós i depèn de nosaltres, sobretot d’aquesta joventut treballadora i estudiosa, d’aquestes dones catalanes, valentes i fortes, conscients que una de les coses més nobles del món és pujar una família, que han ensenyat i ensenyen als seus fills a estimar Catalunya, sense estridències, quietament, eficaçment." Mercè Rodoreda va fer el pregó de les Festes de la Mercè el 24 setembre de 1980, quan tenia setanta-un anys. El podeu llegir aquí:
El músic Jaume Sisa va néixer el 24 de setembre de 1948 a Barcelona. Escoltem una de les cançons més populars:
"Els bons escriptors neden sota l'aigua i aguanten la respiració". Francis Scott Key Fitzgerald va néixer el 24 de setembre de 1896 a Saint Paul i va morir el 21 de desembre de 1940 a Hollywood. Recordem l'autor d'El gran Gatsby, considerat un dels escriptors nord-americans més importants del segle XX, capbussant-nos en catorze de les seves reflexions:
Antonio Tabucchi va néixer a Vecchiano (Pisa) el 24 de setembre del 1943 i va morir a Lisboa el 25 de març del 2012. Recordem un dels escriptors italians més importants de la literatura europea del segle XX. I ho fem endinsant-nos en la veritat que hi ha darrere d'uns dels seus llibres més coneguts, Afirma Pereira (Edicions 62):
Nirvana van publicar Nevermind, el seu segon disc, el 24 de setembre de 1991. Descobrim 14 curiositats sobre l'àlbum que va canviar la història del rock: