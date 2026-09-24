Un 24 de setembre com avui

Jaume Sisa, Francis Scott Key Fitzgerald i Antonio Tabucchi van néixer en aquesta data

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Autor
Arxiu Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans Top. 7.1.1.313
Arxiu Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans Top. 7.1.1.313

El 24 de setembre és l'efemèride de personalitats com Jaume Sisa, Francis Scott Key Fitzgerald, Antonio Tabucchi. I també és la festa major dels barcelonins:

"Mare de Déu de la Mercè, feu que els catalans no hàgim de sentir-nos mai més captius, que la nostra aspiració tan justa i tan humana de néixer i de morir catalans ens sigui reconeguda per sempre de sempre. Depèn de vós i depèn de nosaltres, sobretot d’aquesta joventut treballadora i estudiosa, d’aquestes dones catalanes, valentes i fortes, conscients que una de les coses més nobles del món és pujar una família, que han ensenyat i ensenyen als seus fills a estimar Catalunya, sense estridències, quietament, eficaçment." Mercè Rodoreda va fer el pregó de les Festes de la Mercè el 24 setembre de 1980, quan tenia setanta-un anys. El podeu llegir aquí:

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Rodoreda selecta
Mercè Rodoreda: «He fet el pregó per ser barcelonina, per dir-me Mercè i per dur Catalunya dintre meu»
Catorze

El músic Jaume Sisa va néixer el 24 de setembre de 1948 a Barcelona. Escoltem una de les cançons més populars:

Qualsevol nit pot sortir el sol
Piano
Qualsevol nit pot sortir el sol
Catorze

"Els bons escriptors neden sota l'aigua i aguanten la respiració". Francis Scott Key Fitzgerald va néixer el 24 de setembre de 1896 a Saint Paul i va morir el 21 de desembre de 1940 a Hollywood. Recordem l'autor d'El gran Gatsby, considerat un dels escriptors nord-americans més importants del segle XX, capbussant-nos en catorze de les seves reflexions:

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14 pensaments
Fitzgerald i tots els amors del món
Catorze

Antonio Tabucchi va néixer a Vecchiano (Pisa) el 24 de setembre del 1943 i va morir a Lisboa el 25 de març del 2012. Recordem un dels escriptors italians més importants de la literatura europea del segle XX. I ho fem endinsant-nos en la veritat que hi ha darrere d'uns dels seus llibres més coneguts, Afirma Pereira (Edicions 62):

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Tast editorial
Quan Tabucchi va trobar Pereira
Catorze

Nirvana van publicar Nevermind, el seu segon disc, el 24 de setembre de 1991. Descobrim 14 curiositats sobre l'àlbum que va canviar la història del rock:

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Piano
14 coses sobre «Nevermind» de Nirvana
Catorze
 

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 24 de setembre de 2026 a les 15:14
Modificació: 24 de setembre de 2026 a les 15:15
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