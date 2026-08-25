Un 25 d'agost com avui

Truman Capote i Álvaro Mutis van néixer o morir en aquesta data

Reculls
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Autor
Truman Capote
Truman Capote

El 25 d'agost és l'efemèride de Truman Capote i Álvaro Mutis:

El periodista i escriptor nord-americà Truman Capote va néixer el 30 de setembre del 1924 i va morir el 25 d'agost del 1984. Va passar tres temporades a Palamós: les primaveres i estius dels anys 1960, 1961 i 1962. Hi va trobar la tranquil·litat necessària per escriure la seva obra mestra: A sang freda, una novel·la de no-ficció sobre l’assassinat de la família Clutter en un poble de Kansas, el 1959. Reproduïm fragments de cartes que va escriure des de Palamós, en una casa –avui ja enderrocada– que donava a la platja de la Catifa. Abans s'havia allotjat a l'Hotel Trias, al passeig de Palamós, i després va trobar un lloc més tranquil: la Casa Sanià, construïda el 1930 en una cala palamosina, i reconvertida avui en la Residència Literària Finestres. Va viure a Palamós amb el també novel·lista Jack Dunphy, el seu company sentimental. Va ser aquí on es va assabentar de la mort de la seva amiga Marilyn Monroe:

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Biblioteca
Truman Capote, des de Palamós
Catorze

L'escriptor colombià Álvaro Mutis va néixer el 25 d'agost del 1923 i va morir el 22 de setembre del 2013:

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Biblioteca
Breve poema de viaje
Redacció

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 25 d'agost de 2026 a les 08:00
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