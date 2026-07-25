El 25 de juliol és l'efemèride de personalitats com Elias Canetti, però sobretot recordem aquest dia de l'any 1992, quan a Barcelona es van inaugurar els Jocs Olímpics:
El 25 de juliol de 1992 es van inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona. Per al moment central de la cerimònia es va confiar en el compositor japonès Ryuichi Sakamoto (Tòquio, 17 de gener de 1952 - Tòquio, 28 de març de 2023), que va posar música a l'espectacle Mediterrani, mar olímpic, concebut per La Fura dels Baus, una representació del viatge de Jàson i els argonautes fins a les columnes d'Hèrcules, el límit del mar Mediterrani, que, seguint la tradició clàssica, marcaven l'inici del món desconegut on els argonautes s'enfrontaven a la guerra, la fam, la malaltia i la contaminació fins que Hèrcules, amb força heroica, separava les columnes perquè el mar inundés el món desconegut. Una al·legoria de la trobada entre pobles, cultures i races.
Revivim aquell moment de la cerimònia i n'escoltem la banda sonora:
Escoltem com Montserrat Caballé i Freddy Mercury canten el que es va convertir en l'himne de les Olimpíades de Barcelona:
"Segueixo sense saber per què s'estima més un germà que qualsevol altre home." Elias Canetti va néixer el 25 de juliol de 1905 a Russe (Bulgària) i va morir a Zuric el 14 d'agost del 1994. Recordem l'escriptor i pensador en llengua alemanya, que va ser guardonat amb el premi Nobel de literatura el 1981, llegint-ne 14 reflexions: