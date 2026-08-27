El 27 d'agost és l'efemèride de Cesare Pavese, Peret, Vicenç Pagès Jordà, Lope de Vega i Cesária Évora:
Cesare Pavese va néixer el 9 de setembre del 1908 a Itàlia. Quan tenia sis anys se li va morir el pare. El poeta, novel·lista i crític literari va estudiar filologia anglesa a la Universitat de Torí. Va traduir escriptors com Ernest Hemingway, James Joyce i Charles Dickens. Amb altres companys va crear l'editorial Einaudi, que es convertiria en una referència de la cultura europea:
Pere Pubill i Calaf, Peret, va néixer a Mataró el 24 de març de 1935 i va morir a Barcelona el 27 d'agost de 2014. Va ser un dels pares de la rumba catalana, a la qual va incorporar els ritmes llatins que van arribar a Barcelona cap als anys cinquanta i el rock dels seixanta. Les seves cançons van tenir un gran èxit arreu de l'estat espanyol, va enregistrar fins a vint-i-set discos i va protagonitzar diverses pel·lícules:
Escoltem Peret interpretant El muerto vivo:
Vicenç Pagès Jordà va néixer el 14 de desembre de 1963 a Figueres i va morir el 27 d’agost de 2022, víctima d'un càncer. A Memòria vintage (Empúries) va recollir el passat dels qui són de la seva quinta. Us oferim catorze dels quatre-cents records que hi podeu trobar:
Félix Lope de Vega va néixer el 25 de novembre del 1562 i va morir el 27 d'agost del 1635. El recordem amb un sonet sobre el procés de fer els catorze versos d'un sonet:
Cesária Évora va néixer a Mindelo, Cap Verd el 27 d’agost de 1941 i va morir el 17 de desembre de 2011. Va ser una de les veus més internacionals de la música de Cap Verd. Coneguda especialment per la seva interpretació de la morna, un gènere tradicional capverdià ple de melancolia, també va destacar en altres estils musicals, i es va consolidant com una figura clau de la música mundial: