El 27 de juny és l'efemèride de Marta Mata i Helen Keller:
Marta Mata va néixer el 22 de juny de 1926 a Saifores i a Barcelona va morir el 27 de juny 2006. Considerada una de les personalitats més rellevants del món educatiu català, es va involucrar en la difícil represa pedagògica de la postguerra. La diputada i senadora socialista va reivindicar la importància de l'educació com a primera prioritat per fer avançar un país.
La recordem amb 14 reflexions extretes majoritàriament del llibre Per avançar en l'educació (Eumo Editorial) i escoltant l'entrevista que li va fer Montserrat Roig.
Helen Keller va néixer el 27 de juny de 1880 i va morir l'1 de juny de 1968. Quan tenia un any i mig, va quedar sorda i cega a conseqüència d’unes febres. Va viure aïllada fins que als set anys els seus pares li van trobar una educadora, Anne Sullivan, que va abocar un gerro d’aigua a les mans de la nena i al palmell va lletrejar-li la paraula aigua. Deu setmanes després la Helen havia après l’alfabet i es podia comunicar amb la seva família. Va aconseguir aprendre a parlar a partir de les vibracions del coll i el moviment dels llavis de la seva mestra. Es va graduar a l’escola secundària i va ingressar al Radcliffe College, on es va llicenciar, amb la qual cosa es va convertir en la primera persona sorda i cega que va obtenir un títol universitari. Com a activista va promoure el sufragi femení, els drets dels treballadors i, sobretot, els de les persones amb discapacitats. Ens apropem a la seva imaginació, fortalesa i identitat llegint el primer capítol d'El món on visc (Viena Edicions), que ha traduït al català Dolors Udina.