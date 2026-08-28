Un 28 d'agost com avui

Johann Wolfgang von Goethe i Elisabetta Sirani van néixer o morir en aquesta data

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Goethe
Goethe

El 28 d'agost és l'efemèride de Johann Wolfgang von Goethe i Elisabetta Sirani:

"És perillós qui no té res a perdre", deia Johann Wolfgang von Goethe, que va néixer a Frankfurt del Main el 28 d'agost del 1749 i va morir a Weimar el 22 de març del 1832. L'escriptor i pensador alemany tant s'embrancava en la poesia i la novel·la com s'entusiasmava pel teatre i l'assaig. L'autor de Faust era una persona inquieta, el seu motor era la curiositat: va estudiar dret, però també tenia afició per la botànica i la medicina. Llegim 14 reflexions seves:

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14 pensaments
Goethe i l'amor necessari
Catorze

Elisabetta Sirani va néixer a Bolonya el 8 de gener del 1638 i hi va morir el 28 d'agost del 1665. Pintora d’estil barroc, va ser una de les darreres representants de l’escola bolonyesa del segle XVII. Com tantes altres, va haver d’aprendre l’ofici al taller patern i ho va poder fer gràcies al comte Carlo Cesare Malvasia, que era un crític molt influent, perquè el seu pare no volia que ella es convertís en una artista professional i Malvasia el va haver de convèncer que valia la pena que l'Elisabetta continués pintant. D’altra banda, més enllà de la formació com a pintora, també va estudiar relats històrics i bíblics, que després va plasmar a les seves obres:

Elisabetta Sirani, l'artista que pintava "massa i massa bé" per ser una dona
Pintores sota la catifa
Elisabetta Sirani, l'artista que pintava "massa i massa bé" per ser una dona
Nuri Salvador Sais

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 28 d'agost de 2026 a les 10:00
Modificació: 28 d'agost de 2026 a les 18:54
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