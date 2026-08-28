El 28 d'agost és l'efemèride de Johann Wolfgang von Goethe i Elisabetta Sirani:
"És perillós qui no té res a perdre", deia Johann Wolfgang von Goethe, que va néixer a Frankfurt del Main el 28 d'agost del 1749 i va morir a Weimar el 22 de març del 1832. L'escriptor i pensador alemany tant s'embrancava en la poesia i la novel·la com s'entusiasmava pel teatre i l'assaig. L'autor de Faust era una persona inquieta, el seu motor era la curiositat: va estudiar dret, però també tenia afició per la botànica i la medicina. Llegim 14 reflexions seves:
Elisabetta Sirani va néixer a Bolonya el 8 de gener del 1638 i hi va morir el 28 d'agost del 1665. Pintora d’estil barroc, va ser una de les darreres representants de l’escola bolonyesa del segle XVII. Com tantes altres, va haver d’aprendre l’ofici al taller patern i ho va poder fer gràcies al comte Carlo Cesare Malvasia, que era un crític molt influent, perquè el seu pare no volia que ella es convertís en una artista professional i Malvasia el va haver de convèncer que valia la pena que l'Elisabetta continués pintant. D’altra banda, més enllà de la formació com a pintora, també va estudiar relats històrics i bíblics, que després va plasmar a les seves obres: