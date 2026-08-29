El 29 d'agost és l'efemèride de Michael Jackson:
Michael Jackson va néixer el 29 d'agost del 1958 i va morir el 25 de juny del 2009. De petit, va formar par amb els seus germans grans del grup The Jackson Five:
La llista d'èxits amb què va anar definint la seva carrera musical és llarga. En recollim catorze i veiem, de nou, el seu estil a l'hora de ballar amb Billie Jean:
I també recordem el seu gran èxit:
La seva influència és tan gran que quaranta-cinc nens i nenes d'entre cinc i tretze anys d'Índia, de Sud-àfrica, de Rússia, del Canadà, del Japó i dels Estats Units van retre-li homenatge interpretant Heal the World: