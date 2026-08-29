Un 29 d'agost com avui

Michael Jackson va néixer en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Jackson 5
Jackson 5

El 29 d'agost és l'efemèride de Michael Jackson:

Michael Jackson va néixer el 29 d'agost del 1958 i va morir el 25 de juny del 2009. De petit, va formar par amb els seus germans grans del grup The Jackson Five:

Michael Jackson
Piano
Killing Me Softly With His Song
Catorze

La llista d'èxits amb què va anar definint la seva carrera musical és llarga. En recollim catorze i veiem, de nou, el seu estil a l'hora de ballar amb Billie Jean:

Billie Jean
Piano
Billie Jean
Catorze

I també recordem el seu gran èxit:

"Thriller", de Michael Jackson
Piano
Thriller
Catorze

La seva influència és tan gran que quaranta-cinc nens i nenes d'entre cinc i tretze anys d'Índia, de Sud-àfrica, de Rússia, del Canadà, del Japó i dels Estats Units van retre-li homenatge interpretant Heal the World:

Michael Jackson al ritme de 45 infants
Piano
Michael Jackson al ritme de 45 infants
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 29 d'agost de 2026 a les 09:00
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