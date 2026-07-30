Un 29 de juliol com avui

Van Gogh, Robert Schumann i Luis Buñuel van néixer o morir en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
"La nit estrellada", de Van Gogh
"La nit estrellada", de Van Gogh

El 29 de juliol és l'efemèride de Van Gogh, Robert Schumann i Luis Buñuel:

Vincent Willem Van Gogh va néixer a Zundert (Holanda) el 30 de març del 1853 i va morir a Auvers-sur-Oise (França) el 29 de juliol de 1890. Recordem el pintor postimpressionista neerlandès, autor d'uns 900 quadres i 1.600 dibuixos, i pioner de l'expressionisme, amb una selecció de 14 pintures seves:

migdiada
Passadís
La migdiada de Van Gogh
Catorze

"La música és el llenguatge que em permet comunicar-me amb el més enllà", deia Robert Schumann. El compositor va néixer el 8 de juny de 1810 a Zwickau (Alemanya) i va morir el 29 de juliol de 1856 a Bonn (Alemanya). El recordem escoltant com el violoncel·lista Daniil Shafran n'interpreta Träumerei:

Schumann
Piano
Schumann i el llenguatge de la música
Catorze

El director de cinema Luis Buñuel va néixer el 22 de febrer del 1900 a Calanda i va morir el 29 de juliol del 1983 a Ciutat de Mèxic. Va convidar els espectadors a veure el cinema d'una altra manera. Va trencar els esquemes narratius convencionals i va recórrer a un temps no lineal. Un chien andalou (1929) és un curtmetratge que no deixa indiferent. La peça va obtenir un gran reconeixement. El guió, oníric i poètic, el va fer a quatre mans amb Salvador Dalí. El van escriure durant sis dies a Cadaqués:

chien
Butaca
Un chien andalou
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Data de publicació: 30 de juliol de 2026
Última modificació: 30 de juliol de 2026
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