El 29 de juliol és l'efemèride de Van Gogh, Robert Schumann i Luis Buñuel:
Vincent Willem Van Gogh va néixer a Zundert (Holanda) el 30 de març del 1853 i va morir a Auvers-sur-Oise (França) el 29 de juliol de 1890. Recordem el pintor postimpressionista neerlandès, autor d'uns 900 quadres i 1.600 dibuixos, i pioner de l'expressionisme, amb una selecció de 14 pintures seves:
"La música és el llenguatge que em permet comunicar-me amb el més enllà", deia Robert Schumann. El compositor va néixer el 8 de juny de 1810 a Zwickau (Alemanya) i va morir el 29 de juliol de 1856 a Bonn (Alemanya). El recordem escoltant com el violoncel·lista Daniil Shafran n'interpreta Träumerei:
El director de cinema Luis Buñuel va néixer el 22 de febrer del 1900 a Calanda i va morir el 29 de juliol del 1983 a Ciutat de Mèxic. Va convidar els espectadors a veure el cinema d'una altra manera. Va trencar els esquemes narratius convencionals i va recórrer a un temps no lineal. Un chien andalou (1929) és un curtmetratge que no deixa indiferent. La peça va obtenir un gran reconeixement. El guió, oníric i poètic, el va fer a quatre mans amb Salvador Dalí. El van escriure durant sis dies a Cadaqués: