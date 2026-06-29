El 29 de juny és l'efemèride d'Antoine de Saint-Exupéry, Katharine Hepburn, Paul Klee i Blas de Otero:
L'aviador Antoine de Saint-Exupéry (Lió, 29 de juny del 1900 - Marsella, 31 de juliol del 1944) el 1935 volia batre un rècord de temps volant de París a Saigon. El premi eren 150.000 francs. Acompanyat d'André Prevot, es van veure obligats a fer un aterratge d'emergència al desert del Sàhara. Van estar quatre dies desorientats, deshidratant-se. Quan gairebé estaven a punt de morir, un beduí que anava amb camell els va veure i els va salvar la vida.
D'aquest miracle va néixer El petit príncep, publicat el 6 d'abril de 1943. Combinant la imaginació amb la filosofia i la senzillesa amb la profunditat, el conte francès ha estat traduït a més de 250 idiomes:
Mesos més tard que es publiqués El petit príncep, l'autor va donar en una bossa de pa el manuscrit original del llibre a la seva amiga Silvia Hamilton, just abans d'embarcar-se com a pilot a la força aèria francesa. "Vull donar-te una cosa esplèndida, però és tot el que tinc":
"Però per què et calia aquesta sortida d'emergència?". La relació sentimental entre Katharine Hepburn i Spencer Tracy va ser durant vint-i-cinc anys un secret en veu alta, que no es va confirmar mai oficialment en vida d'ell. Divuit anys després de la mort de Spencer Tracy, Katharine Hepburn (Connecticut, 12 de maig del 1907 - Connecticut 29 de juny del 2003) li va escriure una carta. L'actriu la va llegir davant la càmera per al documental The Spencer Tracy Legacy. A Tribute by Katharine Hepburn. En recuperem el vídeo i en reproduïm el text tal com apareix a l'autobiografia de Hepburn, Me: Stories of My Life:
Paul Klee va néixer el 18 de desembre del 1879 a Suïssa i hi va morir el 29 de juny del 1940. Recordem el pintor suís, un dels més importants del surrealisme, l'expressionisme i l'abstracció, amb un recorregut cronològic (1895-1938) per 14 de les seves obres:
"Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra." Blas de Otero va néixer a Bilbao el 15 de març del 1916 i va morir a Majadahonda (Madrid) el 29 de juny del 1979. El recordem fent memòria del compromís social del poeta basc i llegint-ne un poema interpretat per Paco Ibáñez: