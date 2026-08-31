El 30 d'agost és l'efemèride de Màrius Torres, Victoria Santa Cruz i Anna Politkóvskaia:
El poeta i metge Màrius Torres va néixer a Lleida el 30 d'agost del 1910 i va morir a Sant Quirze Safaja el 29 de desembre del 1942. El 1936 Mercè Figueras (Girona, 10 d'abril del 1908 - 5 de maig del 1976) –la dona que s'amaga rere Mahalta– encara no tenia trenta anys i ja en feia nou que convivia amb la tuberculosi. Màrius Torres, conegut com "el metge que feia versos", en tenia vint-i-cinc i tot just començava a patir la malaltia.
La seva complicitat es va anar forjant a poc a poc. Tan a prop –tots dos estaven internats al sanatori de Puig d'Olena– però al mateix temps lluny: quan havien de fer repòs absolut, només tenien una forma de comunicar-se: escrivint. Una monja infermera, l'Enriqueta, els feia de missatgera. És així com les cartes gairebé cada dia anaven d'una habitació a l'altra. Aïllats, s'espiaven per la galeria, s'observaven, s'endevinaven. La seva correspondència, publicada per Club Editor amb el títol de Cartes a Mahalta, va capturar durant sis anys l'amor, les ombres de la malaltia, el silenci del món després d'una guerra que havia enviat a l'exili els amics i familiars. Llegim dues cartes de dos amants que compartien un mateix destí:
Recordem el poema Els núvols, de Màrius Torres, recitat i dibuixat per Sílvia Bel i Marta Bellvehí per a la secció Poesia dibuixada:
Sílvia Bel en recita el poema Que sigui la meva ànima la corda d'un llaüt:
Victoria Santa Cruz, va néixer a La Victòria, Província de Lima, el 27 d'octubre de 1922 i va morir a Lima el 30 d'agost de 2014. Va ser una compositora, coreògrafa i dissenyadora peruana, exponent de l'art afroperuà:
"La nostra revolució no serà bonica", deia Anna Stepànovna Politkóvskaia, que va néixer el 30 d'agost del 1958 i va morir assassinada el 7 d'octubre del 2006. Recordem la periodista russa i el seu compromís, coherent i convençut, amb el periodisme. Un compromís que va haver de pagar a un preu massa alt: