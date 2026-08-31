El 31 d'agost és l'efemèride de personalitats com Maria Montessori, Charles Baudelaire i Van Morrison:
La pedagoga Maria Montessori va néixer el 31 d’agost de 1870 a Chiaravalle (Itàlia). Als 26 anys va ser la primera dona italiana que va rebre el certificat de metgessa. El seu interès en l’educació es traduïa en la voluntat de donar ales als nens, considerant-los la gran esperança de la humanitat. Defensava que si des de ben petits tenen l’oportunitat de ser lliures, el dia de demà podran encarar els grans problemes de la societat com, per exemple, la guerra. Maria Montessori va morir el 6 de maig de 1952 a Noordwijk (Holanda). La recordem amb 14 reflexions que aposten per l’experiència educativa, per l’amor a l’ensenyança i pel respecte als infants:
"Allibera el potencial de l'infant i ell transformarà el món." El que defensava Maria Montessori és el que posa a la pràctica la pedagoga francesa Ève Herrmann al llibre 100 activitats Montessori (Estrella Polar). Cadascuna d'elles està pensada per dur-se a terme a casa amb infants que tinguin com a mínim dos anys. L'objectiu és ben bé el que defensava l'educadora italiana: acompanyar-los en la descoberta del món, ajudar-los a tenir cura d'ells i de l'entorn, i fer-los guanyar confiança i autonomia:
"Vull fer sentir incessantment que em sento com un estranger al món i als seus cultes", deia Charles Baudelaire que va néixer a París el 9 d'abril de 1821 i va morir també a París el 31 d'agost de 1867. Us convidem a tastar un fragment del llibre Charles Baudelaire, el meu cor despullat, traduït per Pere Rovira i publicat per Proa:
Quan va néixer, el seu pare ja tenia 67 anys i va morir quan el nen en tenia cinc. El menut Charles va ser criat sobretot per la serventa de la família. De jove, quan es va inscriure a la facultat de dret, va començar una vida bohèmia marcada pels vicis, els excessos i les addiccions. Recordem el poeta i crític francès, llegint-ne un poema del llibre Les flors del mal (Proa) traduït en català per Xavier Benguerel:
Van Morrison va néixer a Belfast el 31 d'agost del 1945: