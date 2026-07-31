El 31 de juliol és l'efemèride de Primo Levi, Antoine de Saint-Exupéry i Franz Liszt:
"Al camp de concentració la capacitat més útil era saber idiomes. Calia conèixer l'alemany i el polonès o aprendre'ls, perquè si no ho feies, naufragaves ràpid. Els que no els entenien i no es feien entendre, s'automarginaven al cap de pocs dies. No entenien les ordres, ni els consells, ni podien expressar les seves necessitats. En segon lloc, una cosa molt important era la fe. Creure en qualsevol cosa. Que fos una fe religiosa, o política, o filosòfica. El que era important era anar més enllà del propi individu."
Primo Levi va ser deportat a Auschwitz quan tenia 24 anys per ser jueu i partisà. Hi va estar gairebé un any: del febrer del 1944 al gener del 1945. Nascut a Torí el 31 de juliol de 1919 i mort l'11 d'abril 1987 al mateix lloc –d'un possible suïcidi–, el recordem amb una entrevista en què explica com era la vida al camp de la mort:
Una de les obres més importants que va escriure Primo Levi –de fet, una de les obres més importants del segle XX– és Si això és un home: un testimoni colpidor de la vida i la supervivència a l'infern dels lager polonesos durant els últims anys de l'ocupació nazi. Mostrant les grandeses i les misèries de l'existència humana. Advertint que la història dels camps d'extermini hauria de ser entesa per tothom com un sinistre senyal de perill. Us n'oferim un fragment, per recorda-lo i homenatjar-lo:
L'aviador Antoine de Saint-Exupéry, va néixer a Lió el 29 de juny del 1900 i va morir a Marsella el 31 de juliol del 1944. L'any 1935 volia batre un rècord de temps volant de París a Saigon. El premi eren 150.000 francs. Acompanyat d'André Prevot, es van veure obligats a fer un aterratge d'emergència al desert del Sàhara. Van estar quatre dies desorientats, deshidratant-se. Quan gairebé estaven a punt de morir, un beduí que anava amb camell els va veure i els va salvar la vida.
D'aquest miracle va néixer El petit príncep, publicat el 6 d'abril de 1943. Combinant la imaginació amb la filosofia i la senzillesa amb la profunditat, el conte francès ha estat traduït a més de 250 idiomes:
Mesos més tard que es publiqués El petit príncep, l'autor va donar en una bossa de pa el manuscrit original del llibre a la seva amiga Silvia Hamilton, just abans d'embarcar-se com a pilot a la força aèria francesa. "Vull donar-te una cosa esplèndida, però és tot el que tinc":
Liebestraum és una sèrie de tres obres per a piano de l'austrohongarès Franz Liszt que van ser publicades el 1850. El compositor va néixer el 22 d'octubre del 1811 a Hongria i va morir el 31 de juliol del 1886 a Alemanya. N'escoltem la tercera part, interpretada amb el gran talent i sensibilitat del pianista polonès Arthur Rubinstein: