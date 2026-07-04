El 4 de juliol és l'efemèride de Marie Curie, Abbas Kiarostami, Astor Pantaleón Piazzolla i Barry White.
"No ens adonem mai del que hem fet, només del que ens queda per fer." Marie Curie va néixer a Varsòvia el 7 de novembre del 1867 i va morir a Passi el 4 de juliol del 1934. Va ser una científica pionera en la teoria de la radioactivitat, i va descobrir dos nous elements químics, el poloni i el radi. Va ser la primera dona a rebre un premi Nobel, la primera persona a rebre dos premis Nobel, l’única persona amb dos Nobel per dues especialitats diferents (física i química) i la primera dona a fer de professora a la Sorbona de París:
"Vés-te'n, construeix la teva cabana i comença el gran procés de devorar-te a tu mateix: no veig una altra alternativa ni una altra esperança per a tu." Això és el que William Ellery Channing va recomanar a Thoreau, i ell, el 4 de juliol de 1845, dos mesos més tard d'aquell comentari, i amb 27 anys, ho va fer. Thoreau va anar a viure dos anys i dos mesos en una cabana construïda per ell mateix a Concord. D'aquesta experiència en va escriure el llibre Walden, o la vida als boscos:
"El bon cinema és el que ens podem creure i el dolent, el que no ens creurem mai", va dir el cineasta Abbas Kiarostami, que va néixer a Teheran el 22 de juny de 1940 i va morir el 4 de juliol de 2016:
Astor Pantaleón Piazzolla va néixer a Mar del Plata l'11 de març de 1921 i va morir a Buenos Aires el 4 de juliol de 1992. Piazzolla va ser un dels músics de tango més importants de la segona meitat del segle XX i, com a intèrpret de bandoneó i compositor, va contribuir a la renovació d'aquest gènere musical incorporant-hi elements propis de la música clàssica i del jazz.
Recordem "El gran Astor", com se'l va arribar a conèixer, veient com va interpretar en directe (acompanyat per Tomás Gubitsch, Ricardo Sanz, Gustavo Beytelmann, Luis Ceravolo, Osvaldo Caló, Daniel Piazzolla i Luis Ferreyra) el seu conegut Libertango:
Bill Withers va néixer el 4 de juliol de 1938 i va morir el 3 d'abril de 2020, als 81 anys. Va ser autor de grans èxits com aquest:
Barry White va néixer el 12 de setembre de 1944 i va morir el 4 de juliol del 2003. Va ser un artista nord-americà del gènere soul, reeixit en la dècada dels 70 i dels 80: