El 4 de setembre és l'efemèride de personalitats com Vicent Andrés Estellés i Edvard Grieg:
"m'he estimat molt la vida,
no com a plenitud, cosa total,
sinó, posem per cas, com m'agrada la taula"
Vicent Andrés Estellés va néixer a Burjassot el 4 de setembre de 1924 i va morir a València el 27 de març de 1993. Així celebrava la vida petita:
"Em posareu entre les mans la creu
o aquell rosari humil, suat, gastat,
d’aquelles hores de tristesa i por,
i ja ninguna amenitat."
Recordem un dels poetes valencians més importants del segle XX llegint els versos amb què descrivia el moment en què abandonaria el món. I escoltem com el músic Paco Muñoz els interpreta.
"Seràs la clau que obre tots els panys,
seràs la llum, la llum il·limitada,
seràs confí on l’aurora comença,
seràs forment, escala i·luminada!"
Us n'oferim el poema M'aclame a tu en veu d'Ovidi Montllor, Mireia Vives i Pau Alabajos:
"Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera":
"No hi havia a València dos amants com nosaltres". Escoltem Els amants interpretat per Sílvia Bel, Ovidi Montllor i per Francesc Anyó & Borja Penalba:
"Seràs la clau que obre tots els panys,
seràs la llum, la llum il·limitada,
seràs confí on l’aurora comença,
seràs forment, escala i·luminada!"
Ovidi Montllor cantava Vicent Andrés Estellés, interpretat i musicat per Ovidi Montllor:
Edvard Grieg va néixer el 15 de juny de 1843 i va morir el 4 de setembre de 1907. Va compondre la música incidental per a l'obra de teatre que Henrik Ibsen va escriure basant-se en un conte popular noruec que explica la història de Peer Gynt, un seductor i pecador a l'estil de Don Joan que troba la redempció gràcies a l'amor d'una dona. Recordem el compositor gaudint de com Doodle Chaos representa la música d'A la cova del rei de la muntanya (Dovregubbens hall), l'últim moviment de la suite Peer Gynt núm. 1, Op. 46, un fragment musical marcat per un crescendo enèrgic que il·lustra el món subterrani dels trolls i el seu rei: