El 5 d'agost és l'efemèride de personalitats com Marilyn Monroe, Toni Morrisson i Chavela Vargas:
"Mai m'he acostumat a ser feliç", deia Marilyn Monroe que va néixer l'1 de juny del 1926 a Los Angeles i hi va morir el 5 d'agost de 1962. Amb la seva desaparició prematura, l'actriu nord-americana va esdevenir encara més un mite de la sensualitat i l'erotisme del segle XX. Rere la bellesa idolatrada s'hi amagava la fragilitat, una infantesa trencada i una inestabilitat emocional. La recordem escoltant i llegint fragments de la darrera entrevista que li va fer la revista Life dos dies abans de la mort de l'actriu:
L'aura de misteri que envolta la vida de Marilyn Monroe, sumada a la lluminositat del seu somriure i a la bellesa rotunda del seu cos, l'han convertit en un mite intergeneracional. L'actriu, que va morir quan només tenia 36 anys, va mostrar una sensualitat i un erotisme radiants a una societat encara tímida. Les seves fotografies són encara avui valorades com a testimoni d'una època de canvis i mantenen vigent l'elegància artística:
L'escriptora afroamericana Toni Morrison va néixer a Lorain, Ohio, el 18 de febrer del 1931 i va morir a Nova York el 5 d'agost del 2019. "Morim, i aquest pot ser el sentit de la vida –deia–. Però creem llenguatge, i aquesta pot ser la mesura de les nostres vides". Eva Piquer va poder-la entrevistar a Nova York el novembre del 1993, el mateix any que havia rebut el premi Nobel de Literatura. Aleshores havia escrit mitja dotzena de novel·les i impartia classes a la Universitat de Princeton. Reproduïm aquella entrevista:
Nascuda a Costa Rica el 17 d'abril de 1919, Isabel Vargas Lizano, coneguda com a Chavela Vargas, va viure set dècades a Mèxic, d'on en va obtenir la nacionalitat i on va morir el 5 d'agost de 2012. Veiem el fragment de la pel·lícula Frida, de Julie Taymor, en què sona la seva Paloma negra: