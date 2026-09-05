El 5 de setembre és l'efemèride de personalitats com Freddie Mercury i Modest Prats:
"Ara pràcticament no deu quedar cap català monolingüe, i aquest és un fenomen absolutament nou. Durant la decadència la majoria de gent del país ni tan sols havia sentit el castellà". El filòleg i teòleg Modest Prats va néixer el 5 de setembre del 1936 a Castelló d'Empúries i va morir el 29 de març del 2014 a Girona. Ordenat sacerdot a Girona el 1959, es va llicenciar en filologia romànica per la Universitat de Barcelona i en teologia per la Pontifícia Universitat Lateranense. El recordem amb 14 reflexions seves sobre l'església i sobre la llengua catalana:
Farrokh Bulsara, conegut com a Freddie Mercury, va néixer el 5 de setembre del 1946 a Stone Town (Tanzània) i va morir el 24 de novembre del 1991 a Kensington (Londres). Recordem el qui és considerat com un dels millors cantants de pop-rock del segle XX amb aquesta cançó:
Recordem el cantant de Queen amb una de les seves cançons més famoses: