Un 5 de setembre com avui

Freddie Mercury i Modest Prats van néixer en aquesta data

Reculls
Golfes Golfes
Autor
Modest Prats
Modest Prats

El 5 de setembre és l'efemèride de personalitats com Freddie Mercury i Modest Prats:

"Ara pràcticament no deu quedar cap català monolingüe, i aquest és un fenomen absolutament nou. Durant la decadència la majoria de gent del país ni tan sols havia sentit el castellà". El filòleg i teòleg Modest Prats va néixer el 5 de setembre del 1936 a Castelló d'Empúries i va morir el 29 de març del 2014 a Girona. Ordenat sacerdot a Girona el 1959, es va llicenciar en filologia romànica per la Universitat de Barcelona i en teologia per la Pontifícia Universitat Lateranense. El recordem amb 14 reflexions seves sobre l'església i sobre la llengua catalana:

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14 pensaments
Modest Prats: «Per salvar el català ens hi hauríem de posar tots»
Catorze

Farrokh Bulsara, conegut com a Freddie Mercury, va néixer el 5 de setembre del 1946 a Stone Town  (Tanzània) i va morir el 24 de novembre del 1991 a Kensington (Londres). Recordem el qui és considerat com un dels millors cantants de pop-rock del segle XX amb aquesta cançó:

Bohemian Rhapsody
Piano
Bohemian Rhapsody
Catorze

Recordem el cantant de Queen amb una de les seves cançons més famoses:

Freddie Mercury
Piano
The Show Must Go On
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 05 de setembre de 2026 a les 12:30
Modificació: 05 de setembre de 2026 a les 12:30
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