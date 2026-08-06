El 6 d'agost és l'efemèride de personalitats com Andy Warhol i Diego Velázquez. També es commemora el dia que l'exèrcit dels Estats Units va llençar la bomba atòmica sobre la ciutat d'Hiroshima, al Japó, causant 80.000 morts i 70.000 ferits. Va ser l'any 1945 i va marcar l'inici del final de la Segona Guerra Mundial.
"Digueu els noms, fills d’Hiroshima, els noms complets i a poc a poc". Lluís Llach en va voler deixar testimoni amb aquesta cançó:
El 1980, la banda britànica Orchestral Manoeuvres in the Dark va publicar Enola Gay, una cançó antibel·licista en què parla d'aquest trist episodi de la història i pregunta a l'avió –i a la humanitat– si "la mare se sent orgullosa del seu nano", fent referència al nom de la bomba, Little Boy, i a que l'avió va ser batejat Enola Gay en "honor" a la mare del pilot, Paul Tibbets:
A més a més, és el dia en què, l'any 1965, els Beatles van publicar el disc Help!. Us oferim la versió deliciosa que TIna Turner va fer de la cançó va donar títol al disc:
Andy Warhol va néixer a Pittsburgh el 6 d'agost del 1928, i va morir a Nova York el 22 de febrer del 1987. Va ser artista plàstic i cineasta, va crear una nova estètica que va revolucionar el panorama de l'art. Conegut com el mite de l'art pop, les seves obres reflexionen sobre la mercantilització del segle XIX esborrant qualsevol empremta personal o sentimental i fent del procés de creació un de mecànic, en cadena i repetitiu:
Diego Velázquez va néixer el 1599, amb data de bateig del 6 de juny, i va morir el 6 d'agost de 1660. Recordem el pintor d'estil realista, del Segle d'Or espanyol, amb un recorregut cronològic (del 1618 al 1658) per 14 obres seves: