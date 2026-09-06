El 6 de setembre és l'efemèride de personalitats com Kate Millett, Andrea Camilleri, Ángel González, Dolores O'Riordan i Luciano Pavarotti:
Kate Millett va néixer el 14 de setembre del 1934 a Saint Paul (Minnesota) i va morir el 6 de setembre del 2017. El 1970 va publicar Política sexual, una de les obres més importants del feminisme radical, en què explicava que l’origen del patriarcat és cultural i històric, i no existeix realment una diferència emocional i mental entre sexes. Recordem la filòsofa, artista i activista de la segona onada del feminisme amb catorze reflexions seves:
"No n'hi ha prou amb llegir, també fa falta entendre. Però entendre és un luxe que no tothom es pot permetre". Andrea Camilleri va néixer a Porto Empedocle (Sicilia) el 6 de setembre de 1925 i va morir el 17 de juliol de 2019, als 93 anys. Recordem l'escriptor, conegut per ser un dels màxims exponents de la novel·la negra i per ser el pare de la saga del comissari Montalbano, llegint-ne 14 reflexions:
Ángel González va néixer el 6 de setembre de 1925 a Oviedo, i va morir el 12 de gener de 2008 a Madrid:
Recordem el poeta llegint-ne un poema i escoltant com el recita amb Pedro Guerra:
’O sole mio és una cançó napolitana del 1898. La lletra és de Giovanni Capurro i la música d'Eduardo di Capua. Us l'oferim cantada per Luciano Pavarotti, que va néixer a Mòdena el 12 d'octubre de 1935, i hi va morir el 6 de setembre de 2007:
A principis dels 90 corria per les principals discogràfiques britàniques la maqueta d’un grup de joves irlandesos anomenats The Cranberies amb una vocalista que –fins i tot amb les limitacions acústiques dels cassets– feia caure d’esquena. Aquella veu era una mina, i totes les companyies van enviar els seus agents a Limerick per mirar de signar amb aquella banda i garantir-se els rèdits futurs de la veu d’aquella noia de vint anys que es deia Dolores O’Riordan. La cantant irlandesa (Ballybricken, 6 de setembre de 1971) va morir a Londres el 15 de gener de 2018 a 46 anys, de forma sobtada i per causes desconegudes a Londres mentre participava en una breu sessió de gravació.
La cançó Ode to my family, va ser un èxit colossal a mig món i els va catapultar a la fama. La recordem al VOSC amb aquesta cançó:
Recordem la cantant irlandesa Dolores O'Riordana escoltant-ne un dels èxits de The Cranberries: