Un 6 de setembre com avui

Dolores O'Riordan, Andrea Camilleri, Kate Millett, Ángel González i Luciano Pavarotti van néixer o morir en aquesta data

Reculls
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Autor
Kate Millett
Kate Millett

El 6 de setembre és l'efemèride de personalitats com Kate Millett, Andrea Camilleri, Ángel González, Dolores O'Riordan i Luciano Pavarotti:

Kate Millett va néixer el 14 de setembre del 1934 a Saint Paul (Minnesota) i va morir el 6 de setembre del 2017. El 1970 va publicar Política sexual, una de les obres més importants del feminisme radical, en què explicava que l’origen del patriarcat és cultural i històric, i no existeix realment una diferència emocional i mental entre sexes. Recordem la filòsofa, artista i activista de la segona onada del feminisme amb catorze reflexions seves:

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Biblioteca
Kate Millett: «L'amor és l'opi de les dones»
Catorze

"No n'hi ha prou amb llegir, també fa falta entendre. Però entendre és un luxe que no tothom es pot permetre". Andrea Camilleri va néixer a Porto Empedocle (Sicilia) el 6 de setembre de 1925 i va morir el 17 de juliol de 2019, als 93 anys. Recordem l'escriptor, conegut per ser un dels màxims exponents de la novel·la negra i per ser el pare de la saga del comissari Montalbano, llegint-ne 14 reflexions:

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14 pensaments
Camilleri: «Per a l'altre, l'altre ets tu»
Catorze

Ángel González va néixer el 6 de setembre de 1925 a Oviedo, i va morir el 12 de gener de 2008 a Madrid:

Cumpleaños de amor Ángel González
Biblioteca
Cumpleaños de amor
Catorze

 Recordem el poeta llegint-ne un poema i escoltant com el recita amb Pedro Guerra:

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Biblioteca
Me basta así
Catorze

’O sole mio és una cançó napolitana del 1898. La lletra és de Giovanni Capurro i la música d'Eduardo di Capua. Us l'oferim cantada per Luciano Pavarotti, que va néixer a Mòdena el 12 d'octubre de 1935, i hi va morir el 6 de setembre de 2007:

'O sole mio
Piano
'O sole mio
Catorze

A principis dels 90 corria per les principals discogràfiques britàniques la maqueta d’un grup de joves irlandesos anomenats The Cranberies amb una vocalista que –fins i tot amb les limitacions acústiques dels cassets­– feia caure d’esquena. Aquella veu era una mina, i totes les companyies van enviar els seus agents a Limerick per mirar de signar amb aquella banda i garantir-se els rèdits futurs de la veu d’aquella noia de vint anys que es deia Dolores O’Riordan. La cantant irlandesa (Ballybricken, 6 de setembre de 1971) va morir a Londres el 15 de gener de 2018 a 46 anys, de forma sobtada i per causes desconegudes a Londres mentre participava en una breu sessió de gravació.

La cançó Ode to my family, va ser un èxit colossal a mig món i els va catapultar a la fama. La recordem al VOSC amb aquesta cançó:

Oda
VOSC
Oda a la meva família
Jesús Lana

Recordem la cantant irlandesa Dolores O'Riordana escoltant-ne un dels èxits de The Cranberries:

Dolores O'Riordan
Piano
Zombie
Catorze

Catorze està fet de més de 15.000 peces de contingut cultural, ordenades per seccions i a l'arxiu. A "Reculls" us n'oferim seleccions oportunes.

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Publicació: 06 de setembre de 2026 a les 21:48
Modificació: 06 de setembre de 2026 a les 23:21
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